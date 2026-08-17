बांधवगढ़ का सबसे पॉपुलर बाघ बना डी-1, शाही खून और अटैकिंग स्टाइल से बना खितौली का राजा
'जेंटल मैन ऑफ द जंगल' पुजारी युग के बाद बांधवगढ़ में डी-1 का वर्चस्व, जानें क्यों बांधवगढ़ में इस टाइगर के हैं सबसे ज्यादा चर्चे. अखिलेश शुक्ला की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 17, 2026 at 11:37 AM IST|
Updated : August 17, 2026 at 11:46 AM IST
उमरिया : बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व बाघों की एक ऐसी दुनिया है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी काफी संख्या में पर्यटक आते हैं. यहां के कई टाइगर्स देश-दुनिया में फेमस रहे हैं. वहीं, अब यहां का डी-1 टाइगर वन विभाग के साथ-साथ पर्यटकों के बीच भी काफी पॉपुलर हो रहा है. बांधवगढ़ के फेमस टाइगर पुजारी के युग के अंत के बाद डी वन यहां अपना वर्चस्व कायम करता नजर आ रहा है. कहने को 'बजरंग' भी बांधवगढ़ का फेमस टाइगर है, लेकिन D1 को अब कम नहीं आंका जा सकता.
कौन है डी-1 बाघ?
बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का सबसे फेमस और मोस्ट पॉपुलर बाघ इन दिनों डी 1 बना हुआ है. खितौली रेंजर स्वस्ति श्री जैन बताते हैं, '' डी वन जिसे अक्सर 'खितौली का राजा' कहा जाता है, हाल के वर्षों में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का सबसे प्रभावशाली और प्रमुख प्रभुत्वशाली नर बाघों में से एक रहा है. उसकी सत्ता का उदय और खितौली के क्षेत्र पर उसके प्रभुत्व की स्थापना ने पार्क के के समीकरणों में एक अहम बदलाव लाया है. D1 बांधवगढ़ की प्रसिद्ध बाघिन डॉटी का पुत्र है, जो मगधी जोन की जानी-मानी बाघिन थी, और उसके पिता प्रभावशाली महामन नर बाघ को माना जाता है.''
डी-1 बाघ का इलाका
खितौली रेंजर स्वस्ति श्री जैन बताते हैं, '' D-1 ने खितौली जोन में अपना साम्राज्य स्थापित किया, और इस क्षेत्र की सीमाओं की अटैकिंग स्टाइल से रक्षा करते हुए अपने क्षेत्र का विस्तार भी लगातार करता रहा है. उसका क्षेत्र अक्सर खितौली, पनपथा, और धमोखर के महत्वपूर्ण हिस्सों तक फैला हुआ देखा गया. पुजारी से खूनी संघर्ष के बाद D1 बाघ खितौली कोर टूरिज्म और पनपथा पचपेड़ी जोन को भी कवर कर रहा है.''
पुजारी के साथ खूनी संघर्ष ने किया और पॉपुलर
पुजारी बाघ बांधवगढ़ का फेमस बाघों में से एक था. उसे 'जेंटलमैन ऑफ द जंगल' भी माना जाता था. इधर D1 अपने अटैकिंग स्वभाव के लिए जाना जाता है. अक्सर ही D1 और पुजारी बाघ के बीच जोरदार फाइट होती थी, दोनों ही बाघों का नेचर विपरीत था. D1 जहां बहुत ही आक्रामक रहा, तो पुजारी उसके उलट बहुत ही शांत था.
मई 2026 में पुजारी और डी1 के बीच एक ऐसी खूनी फाइट हुई, जिसमें डी1 बाघ ने पुजारी युग का अंत कर दिया. पुजारी और डी-वन के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई, जो बांधवगढ़ के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई. इस संघर्ष के बाद खितौली में डी-वन का वर्चस्व कायम हुआ.
डी-वन है बेहद ताकतवर
डी-वन को बांधवगढ़ का पावरफुल बाघ माना जा रहा है. पुजारी युग के खात्मे के साथ ही डी1 बाघ का पावर भी सबने देखा है. डी 1 बाघ अपने विशाल व शक्तिशाली शरीर के लिए जाना जाता है. उसका वजन 220 से 250 KG के बीच है. जब वह अपने भीमकाय शरीर के साथ अपने इलाके में चलता है, तो उसकी चाल देखते ही बनती है. उसका निडर साहसी और प्रभावशाली नेचर उसे वन्य जीव प्रेमियों और फोटोग्राफरों के बीच मोस्ट पॉपुलर बनाता है.
कौन था पुजारी टाइगर?
पुजारी को लेकर बताया जाता है कि वह लगभग 9 वर्ष का था. पुजारी टाइगर बहुत ही मजबूत वंश से ताल्लुक रखता था, वो प्रसिद्ध बाघिन महामन फीमेल और भीम मेल का शावक था. वो बांधवगढ़ के फेमस बाघ छोटा भीम का भाई था. पुजारी का जीवन खितौली के प्रभावशाली नर बाघ के तौर पर था, उसका पूरा जीवन क्षेत्रीय संघर्शों में बीता और डी-1 उसे बार-बार चुनौती देता रहा.
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अब डी-1 का वर्चस्व कायम
इसी डाल डी-1 और पुजारी के बीच भीषण जानलेवा आपसी द्वंद्व में बांधवगढ़ ने पुजारी को खो दिया. क्षेत्र पर कब्जे को लेकर हुई लड़ाई में पुजारी को गंभीर चोटे भी आई थीं, जिससे वो उबर नहीं पाया. पुजारी टाइगर की मृत्यु के बाद से खितौली क्षेत्र में एक बड़े अध्याय का अंत हो गया. इस घटना ने वन्य जीव फोटोग्राफर, गाइड और पर्यटकों को गहरा दुख भी पहुंचाया है. नेचुरलिस्ट सुनील यादव बताते हैं, '' जो D1 बाघ है, ये वर्तमान में बांधवगढ़ में मोस्ट पॉपुलर बाघ है, और सबसे बड़ी बात ये है कि जब से पुजारी के साथ इसका खूनी संघर्ष हुआ है, उसके बाद से पर्यटकों के बीच में ये और ज्यादा फेमस हो गया है, क्योंकि पुजारी भी फेमस बाघों में से एक रहा है. पर्यटकों के दिलों में राज करता था, ऐसे में D 1 बाघ की पापुलैरिटी भी बढ़ी है.''