झारखंड में आज गरजेंगे बादल, चलेगी तेज हवा, तीन दिनों के लिए अलर्ट जारी, फिर लौटेगी तेज गर्मी
झारखंड में मौसम फिर बदल गया है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्के बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में बारिश का अनुमान है.
Published : April 7, 2026 at 12:56 PM IST
रांचीः झारखंड में मंगलवार को मौसम ने फिर करवट ले ली है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज मध्य, दक्षिणी, उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं तेज हवा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, साथ ही वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है.
इन जिलों को लेकर अलर्ट
मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, सिमडेगा, पलामू, देवघर और दुमका समेत कई जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासकर खुले स्थानों में रहने वाले लोगों और किसानों को एहतियात बरतने को कहा गया है. मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है. अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को हल्की राहत मिलेगी.
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम
अगर आने वाले दिनों की बात करें तो 8 और 9 अप्रैल को भी राज्य में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. कुछ जगहों पर गरज-चमक, तेज हवा और बारिश जारी रह सकती है, जबकि 8 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. हालांकि 10 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आसमान साफ होने लगेगा और बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी. 11 और 12 अप्रैल को पूरे राज्य में मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है, जिससे एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ सकता है.
रांची में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड
मौसम केंद्र, रांची के ताजा आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में झारखंड के प्रमुख शहरों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे दर्ज किया गया. मौसम अपेक्षाकृत सुहावना रहा, हालांकि कुछ इलाकों में हल्की गर्माहट भी देखने को मिली. राजधानी रांची में अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 17.6 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.9 डिग्री नीचे है. सबसे कम न्यूनतम तापमान कांके, रांची में 16.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ.
सरायकेला सबसे ज्यादा गर्म
24 घंटे में सबसे अधिक अधिकतम तापमान सरायकेला में 35.2 डिग्री दर्ज किया गया. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 4.1 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम रहा. डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 34.0 डिग्री रहा, जो सामान्य से 4.7 डिग्री नीचे है, जबकि न्यूनतम तापमान 20.3 डिग्री दर्ज हुआ, जो लगभग सामान्य के आसपास रहा.
बोकारो में अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.6 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 20.1 डिग्री रहा, जो सामान्य से थोड़ा अधिक दर्ज किया गया. चाईबासा में अधिकतम तापमान 34.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.9 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 20.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.2 डिग्री कम दर्ज किया गया.
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