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झारखंड में आज गरजेंगे बादल, चलेगी तेज हवा, तीन दिनों के लिए अलर्ट जारी, फिर लौटेगी तेज गर्मी

रांचीः झारखंड में मंगलवार को मौसम ने फिर करवट ले ली है. राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए हुए हैं और कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज मध्य, दक्षिणी, उत्तर-पश्चिमी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में कहीं-कहीं तेज हवा 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है, साथ ही वज्रपात का भी खतरा बना हुआ है.

इन जिलों को लेकर अलर्ट

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर, गुमला, सिमडेगा, पलामू, देवघर और दुमका समेत कई जिलों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासकर खुले स्थानों में रहने वाले लोगों और किसानों को एहतियात बरतने को कहा गया है. मौसम के इस बदलाव का असर तापमान पर भी देखने को मिल रहा है. अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को हल्की राहत मिलेगी.

झारखंड में बारिश और वज्रपात संभावित जिलों की तस्वीर. (Etv Bharat)

आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम

अगर आने वाले दिनों की बात करें तो 8 और 9 अप्रैल को भी राज्य में मौसम का यही मिजाज बना रहेगा. कुछ जगहों पर गरज-चमक, तेज हवा और बारिश जारी रह सकती है, जबकि 8 अप्रैल को कुछ इलाकों में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है. हालांकि 10 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. आसमान साफ होने लगेगा और बारिश की गतिविधियां थम जाएंगी. 11 और 12 अप्रैल को पूरे राज्य में मौसम शुष्क और साफ रहने का अनुमान है, जिससे एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ सकता है.

रांची में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड