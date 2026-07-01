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कॉर्बेट आने का बना रहे हैं प्लान तो ये खबर जरूर पढ़ें, बिजरानी समेत इन पर्यटकों जोन पर लगा ताला, सिर्फ तीन जोन खुले

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल अधिकांश पर्यटक जोनों को मानसून में बंद कर दिया जाता था. तीस जून को अंतिम सफारी हुई.

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कॉर्बेट टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 1, 2026 at 2:14 PM IST

6 Min Read
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रामनगर: मानसून की दस्तक के साथ ही विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट लैंडस्केप के अधिकांश पर्यटन जोनों पर ताला लग गया है. मंगलवार 30 जून की शाम की अंतिम सफारी के बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का चर्चित बिजरानी पर्यटन जोन भी पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया. इसके साथ ही रामनगर वन प्रभाग के सितावानी, भंडारपानी, पवलगढ़, कॉर्बेट हेरिटेज जोन, कॉर्बेट फॉल व तराई पश्चिम वन प्रभाग के फाटो और हाथीडंगर पर्यटन जोन भी मानसून सीजन के लिए बंद हो गए हैं.

हर वर्ष की तरह जंगलों की सुरक्षा, वन्यजीवों के प्रजनन काल और बरसात के दौरान खराब होने वाले वन मार्गों को देखते हुए इन जोनों को अस्थायी रूप से बंद किया जाता है. हालांकि इस बार एक खास बदलाव यह रहा कि फाटो पर्यटन जोन को भी पहली बार मानसून सीजन में बंद किया गया है.

बिजरानी जोन अब 15 अक्टूबर को खुलेगा: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बिजरानी जोन देश-विदेश के पर्यटकों के बीच लोकप्रिय पर्यटन क्षेत्रों में गिना जाता है. यहां बाघों की अच्छी साइटिंग, घने जंगल और प्राकृतिक सुंदरता के कारण हर साल हजारों पर्यटक यहां सफारी के लिए पहुंचते हैं. मंगलवार शाम की अंतिम सफारी के बाद इस जोन के गेट बंद कर दिए गए. अब यह जोन लगभग साढ़े तीन महीने बाद 15 अक्टूबर से दोबारा पर्यटकों के लिए खोला जाएगा.

ढिकाला पहले ही हो चुका है बंद: कॉर्बेट का सबसे प्रतिष्ठित और चर्चित ढिकाला पर्यटन जोन हर वर्ष की तरह इस बार भी 15 जून को बंद कर दिया गया था. ढिकाला के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के सभी वन विश्राम गृहों और रात्रि विश्राम की सुविधाएं भी बंद कर दी गई थीं. अब पर्यटक ढिकाला क्षेत्र का आनंद सीधे 15 नवंबर के बाद ही ले सकेंगे.

ढिकाला का आकर्षण केवल जंगल सफारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां ठहरकर वन्यजीवन को करीब से देखने का अनुभव भी पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय है. मानसून के दौरान रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने और जंगल मार्गों के क्षतिग्रस्त होने की संभावना के चलते इसे हर साल बंद रखा जाता है.

रामनगर वन प्रभाग के ये जोन भी हुए बंद: रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत संचालित सितावानी पर्यटन जोन, भंडारपानी जोन, पवलगढ़ जोन, कालाढूंगी स्थित कॉर्बेट हेरिटेज जोन और नया गांव स्थित कॉर्बेट फॉल भी 30 जून की शाम से बंद कर दिए गए हैं. इन सभी पर्यटन स्थलों को अब 15 अक्टूबर से फिर से पर्यटकों के लिए खोला जाएगा.

बरसात के मौसम में इन क्षेत्रों में सड़कें और वन मार्ग क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहती है. साथ ही यह समय वन्यजीवों के लिए भी बेहद संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में वन विभाग पर्यटकों की सुरक्षा और वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए इन क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों पर रोक लगाता है.

फाटो और हाथीडंगर भी हुए बंद: तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले फाटो पर्यटन जोन और हाथीडंगर पर्यटन जोन को भी मंगलवार शाम से बंद कर दिया गया है. विशेष बात यह है कि फाटो जोन को पहली बार मानसून सीजन में पूरी तरह बंद किया गया है. पहले यहां सीमित गतिविधियां संचालित होती थीं, लेकिन इस बार तराई पश्चिमी ने सुरक्षा और संरक्षण के मद्देनजर इसे भी मानसून अवधि के लिए बंद रखने का निर्णय लिया है. इन दोनों जोनों को एक अक्टूबर से दोबारा पर्यटकों के लिए खोलने की तैयारी रहेगी.

जुलाई से सितंबर में रामनगर आ रहे हैं तो जान लें ये जरूरी बात: अगर आप जुलाई, अगस्त या सितंबर के दौरान रामनगर और कॉर्बेट घूमने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है. अधिकांश लोकप्रिय पर्यटन जोन फिलहाल बंद हो चुके हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि जंगल सफारी पूरी तरह बंद हो गई है. मानसून के दौरान भी पर्यटक तीन प्रमुख पर्यटन जोनों में जंगल सफारी का रोमांच ले सकते हैं.

यहां हो सकती है मानसून में जंगल सफारी:

  • कॉर्बेट टाइगर रिज़र्व के गर्जिया पर्यटन जोन
  • झिरना पर्यटन जोन
  • ढेला पर्यटन जोन

ये तीनों जोन पूरे वर्ष संचालित किए जाते हैं, केवल अत्यधिक वर्षा, बाढ़ या किसी विशेष परिस्थिति में ही इन्हें अस्थायी रूप से बंद किया जाता है. सामान्य मानसून के दौरान यहां नियमित रूप से जंगल सफारी जारी रहेगी.

वन्यजीव संरक्षण के लिए जरूरी है मानसून बंदी: वन विशेषज्ञों के अनुसार जुलाई से सितंबर का समय अधिकांश वन्यजीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है. यह प्रजनन, शावकों के पालन-पोषण और प्राकृतिक आवास के पुनर्जीवन का समय माना जाता है. लगातार पर्यटकों की आवाजाही से वन्यजीवों पर अनावश्यक दबाव पड़ सकता है. इसके अलावा बरसात के दौरान जंगल के कच्चे रास्ते फिसलन भरे और जोखिमपूर्ण हो जाते हैं. कई स्थानों पर नाले उफान पर आ जाते हैं और पेड़ गिरने की घटनाएं भी बढ़ जाती हैं. ऐसे में पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष मानसून अवधि में इन जोनों को बंद रखा जाता है.

कब खुलेंगे कौन-कौन से पर्यटन जोन:

  • 1 अक्टूबर: फाटो और हाथीडंगर पर्यटन जोन
  • 15 अक्टूबर: बिजरानी, सितावानी, भंडारपानी, पवलगढ़, कॉर्बेट हेरिटेज जोन और कॉर्बेट फॉल
  • 15 नवंबर: ढिकाला पर्यटन जोन व रात्रि विश्राम सुविधाएं भी उसी दिन से चालू हो जायेगी.

पर्यटकों के लिए सलाह: यदि आप मानसून के दौरान कॉर्बेट आने की योजना बना रहे हैं तो पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका चुना हुआ पर्यटन जोन खुला है या नहीं. फिलहाल गर्जिया, झिरना और ढेला जोन ही सफारी के लिए उपलब्ध हैं. वहीं अक्टूबर और नवंबर से एक-एक कर सभी प्रमुख जोनों के खुलने के साथ कॉर्बेट में पर्यटन गतिविधियां फिर से पूरी रफ्तार पकड़ लेंगी.

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