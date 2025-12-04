ETV Bharat / state

डोप टेस्ट का डर! खेलो इंडिया में खिलाड़ी ट्रैक पर नहीं उतरे, धावक ने अकेले दौड़कर जीता गोल्ड

जयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के एथलेटिक्स इवेंट में डोप टेस्ट के डर से ज्यादातर खिलाड़ी गायब रहे.

ट्रैक पर नहीं उतरे खिलाड़ी (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 6:14 PM IST

जयपुर: सवाई मानसिंह स्टेडियम में चल रहे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में एथलेटिक्स इवेंट्स ने सबको हैरान कर दिया है. कई प्रतियोगिताओं में रजिस्ट्रेशन तो कई खिलाड़ियों ने कराया, लेकिन फाइनल के समय ट्रैक पर मुश्किल से एक-दो एथलीट ही नजर आए. इसका नतीजा ये रहा कि गोल्ड तो मिल गया, लेकिन सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल तक नहीं बांटे जा सके, क्योंकि खिलाड़ी ही नहीं थे.

सबसे चौंकाने वाला वाकया महिलाओं की 400 मीटर फाइनल का रहा. इस रेस में कुल 5 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन जब कॉल हुआ तो ट्रैक पर सिर्फ़ एक एथलीट उतरीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की मनीषा. अकेले दौड़कर उन्होंने रेस पूरी की और आसानी से गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया. सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल नहीं दिए गए.

खेल परिषद् के अध्यक्ष नीरज के पवन (ETV Bharat Jaipur)

कई खिलाड़ी नहीं उतरे: इसी तरह पुरुषों की 400 मीटर रेस में 8 खिलाड़ियों ने एंट्री कराई थी, लेकिन ट्रैक पर सिर्फ दो ही पहुंचे. आकाश राज ने गोल्ड और पी. अभिमन्यु ने सिल्वर जीता, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल फिर खाली रह गया. महिलाओं की 5000 मीटर रेस में भी यही हाल रहा. 5 रजिस्ट्रेशन के बावजूद सिर्फ दो एथलीट मैदान पर उतरीं, बुसरा खान (गोल्ड) और रिंकी पावरा (सिल्वर).

सबसे विवादास्पद मामला पुरुषों की 400 मीटर हर्डल्स फाइनल का रहा. 8 एथलीटों ने रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन फाइनल में सिर्फ़ एक खिलाड़ी ट्रैक पर नजर आया, गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के रुचित मोरी. रुचित ने अकेले रेस पूरी की, लेकिन उन्हें मेडल नहीं दिया गया, जबकि महिलाओं की 400 मीटर में अकेली धाविका मनीषा को गोल्ड मिल गया था. इस भेदभाव से नाराज रुचित ने तुरंत विरोध दर्ज कराया.

डोप टेस्ट का डर वजह?: खेल परिषद् के अध्यक्ष नीरज के पवन ने इस मामले को लेकर कहा कि “हमारी सरकार ने शानदार आयोजन किया है और कल समापन समारोह भी धूमधाम से होगा. कुछ इवेंट्स में खिलाड़ी नहीं आए, ऐसा माना जा रहा है कि सख्त डोप टेस्ट के डर से कई एथलीटों ने अंतिम क्षण में हिस्सा लेने से मना कर दिया. खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए.”

