ETV Bharat / state

हजारीबाग दनुआ घाटी हादसे पर दहला गिरिडीहः पार्थिव शरीर के बगोदर के गांव लाए जाने पर मची चीख-पुकार

गिरिडीहः दिल्ली-कोलकाता नेशनल हाइवे पर सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है. गिरिडीह से गयाजी जिले के बीच हर रोज जान जा रही हैं. जिससे नेशनल हाइवे अथॉरिटी सवालों के घेरे में है.

मौत की घाटी के तौर पर विख्यात हो चुका चौपारण का दनुआ घाटी में एक बार से लोगों की जान गई. मरने वाले सात लोग हैं जो सभी गिरिडीह जिले के बगोदर थाना इलाके के रहने वाले थे. घटना सोमवार की सुबह की है जबकि उनके पार्थिव शरीर को सोमवार शाम को उनके गांव लाया गया.

गांव में शव पहुंचते ही कोहराम मच गया

मंगलवार को सभी का अंतिम संस्कार होगा. शवों के पोस्टमार्टम के बाद देर शाम बगोदर के मुंडरो पंचायत अंतर्गत बिहारी गांव के सलैयाटांड पहुंचते ही कोहराम मच गया, परिजनों के चीख-पुकार से पूरा माहौल गमगीन हो गया. देर शाम तक राजू पंडित, बुधनी देवी एवं राम किशुन मंडल का शव सलैयाटांड पंहुचा था. इसके साथ ही कुंजो प्रजापति (जिसका अंतिम संस्कार वाराणसी में होना था) का शव भी गांव लाया गया. वहीं दो अन्य मृतकों रामेश्वर पंडित और धोकल पंडित के शव उनके पैतृक गांव भेज दिए गए. सावित्री देवी और रूबिया देवी का शव हजारीबाग में पोस्टमार्टम होने के कारण देर रात गांव पहुंचने की संभावना है.

जानकारी देते पूर्व विधायक (RTV Bharat)

पूर्व विधायक विनोद सिंह ने उठाए नेशनल हाईवे पर सवाल

मौके पर पहुंचे बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह ने इस घटना को हृदयविदारक बताते हुए नेशनल हाईवे की बदहाल स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि दनुआ घाटी अब मौत की घाटी बन चुकी है. बरकट्ठा से चौपारण तक सड़क की स्थिति बेहद खराब है. सड़क टोल वसूलने लायक नहीं है, फिर भी टोल वसूला जा रहा है.

उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वे बरही पहुंचे, जहां पांच शवों का पोस्टमार्टम किया गया, जबकि दो शवों का पोस्टमार्टम हजारीबाग में हुआ. उन्होंने इस घटना की सूचना गिरिडीह डीसी रामनिवास यादव को देते हुए पीड़ित परिजनों को अविलंब सरकारी सहायता योजना का लाभ दिलाने की मांग की है. इधर शव पहुंचने की सूचना पर मुंडरो पंचायत सहित आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता और ग्रामीण सलैयाटांड पहुंचे.