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चंडीगढ़ में 20 मई को बंद रहेंगी मेडिकल दुकानें, दवा मिलने में आ सकती है परेशानी, लोगों से की गई ख़ास अपील

चंडीगढ़ : ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स की ओर से 20 मई को भारत बंद के आह्वान के चलते चंडीगढ़ में भी अधिकांश मेडिकल दुकानें बंद रहेंगी. इसको लेकर चंडीगढ़ प्रशासन के स्वास्थ्य विभाग ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी दी है.

दवा दुकानें रहेंगी बंद : प्रशासन के मुताबिक शहर की केमिस्ट एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन किया है, जिसके चलते 20 मई को शहर की ज्यादातर दवा दुकानें बंद रहेंगी. हालांकि मरीजों को परेशानी न हो और जरूरी व जीवन रक्षक दवाएं आसानी से मिलती रहें, इसके लिए शहर में कुछ चुनिंदा मेडिकल स्टोर खुले रखने का फैसला लिया गया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार PGIMER, GMCH-32, GMSH-16, सिविल अस्पताल सेक्टर-45, सिविल अस्पताल सेक्टर-22 और मनीमाजरा अस्पताल के आसपास कई मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे. इसके अलावा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों को भी चालू रखने के निर्देश दिए गए हैं.

लोगों से की अपील : प्रशासन ने साफ किया है कि मरीजों को जरूरी दवाइयों की उपलब्धता में किसी तरह की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी. चंडीगढ़ के विभिन्न सरकारी अस्पतालों और प्रमुख स्वास्थ्य केंद्रों के पास मौजूद चयनित केमिस्ट शॉप्स 20 मई को सामान्य रूप से काम करेंगी. स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है और अनावश्यक रूप से दवाइयों का स्टॉक जमा न करें. प्रशासन के अनुसार आवश्यक दवाओं की सप्लाई बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है.