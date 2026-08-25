ETV Bharat / state

उत्तराखंड में मदरसों के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बेहद सुस्त, 2 महीने बाद भी नहीं आए आधे आवेदन, 22 को मिलेगा प्रमाण पत्र

देहरादून: उत्तराखंड में करीब 2 महीने बाद भी मदरसों के रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है. इससे साफ है कि राज्य में अभी मदरसे नए नियमों को स्वीकार करने से कतरा रहे हैं. हालांकि ऐसे भी कई मदरसे हैं जो नए नियमों की आहर्ताएं पूरी नहीं करते, जिन पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है. उधर करीब 200 मदरसों ने ऑनलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन किया है. लेकिन राज्य में अब तक दर्ज 452 मदरसों में ये संख्या 50 प्रतिशत भी नहीं है.

50 प्रतिशत से कम मदरसों ने रजिस्ट्रेशन के लिए किया आवेदन: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड की व्यवस्था खत्म होने के बाद अब नई व्यवस्था के तहत मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया तेज हो गई है. सरकार जल्द ही करीब 22 मदरसों को रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद मान्यता प्रमाणपत्र जारी करने जा रही है. खास बात यह है कि मदरसा बोर्ड भंग होने के बाद पहली बार सरकार की ओर से सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर इन मदरसों को प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे. इससे जहां नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराने वाले मदरसों को औपचारिक मान्यता मिलेगी, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में मदरसों के अब तक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में शामिल नहीं होने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

मदरसों के रजिस्ट्रेशन की रफ्तार बेहद सुस्त (Etv Bharat)

उत्तराखंड में 1 जुलाई को भंग हो गया था मदरसा बोर्ड: दरअसल उत्तराखंड में 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड की व्यवस्थाएं पूरी तरह समाप्त कर दी गई थीं. इसके बाद मदरसों के संचालन और मान्यता के लिए नई व्यवस्था लागू की गई. अब मदरसों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षणिक व्यवस्था के लिए गठित प्राधिकरण के तहत रजिस्ट्रेशन कराना है. इसके साथ ही उन्हें शिक्षा विभाग और उत्तराखंड बोर्ड से जुड़े निर्धारित मानकों और नियमों को पूरा करना होगा. सरकार की कोशिश है कि मदरसों को भी मुख्यधारा की शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते हुए उनकी शैक्षणिक व्यवस्था, पाठ्यक्रम, आधारभूत सुविधाओं और अन्य जरूरी मानकों को व्यवस्थित किया जाए.

मदरसों के रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन भी कर सकते हैं आवेदन: नई व्यवस्था के तहत मदरसों के लिए केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित व्यवस्था के बजाय शिक्षा से जुड़े निर्धारित मानकों को पूरा करना जरूरी होगा. संस्थानों को अपनी जानकारी और आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें नई व्यवस्था के तहत मान्यता मिल सकेगी. सरकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी शुरू की है, ताकि मदरसा संचालक निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कर सकें.