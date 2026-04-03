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हिंडन हवाई अड्डे से अधिकतर उड़ानें बंद, सिर्फ 8 शहरों के लिए उड़ानों का संचालन

नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ानों की संख्या फिर कम हो गई है. हिंडन सिविल टर्मिनल से फिलहाल 8 उड़ानों का संचालन हो रहा है. हिंडन सिविल टर्मिनल से चार कंपनियों द्वारा उड़ानों का संचालन किया जाता था जो की सिमट कर अब दो रह गया है. हालांकि, इंडियन सिविल टर्मिनल से उड़ानें कम होने के पीछे अभी कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. हिंडन सिविल टर्मिनल से लखनऊ और प्रयागराज के लिए भी फ्लाइट शुरू करने की बात कही गई थी लेकिन अभी तक दोनों शहरों के लिए फ्लाइट शुरू नहीं हो सकती है.



20 जुलाई 2025 को हिंडौन सिविल टर्मिनल से उड़ानें हुई थी शुरू

हिंडन सिविल टर्मिनल से कभी 24 शहरों के लिए उड़ानों का संचालन होता था और प्रतिदिन चार हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन होता था लेकिन यह संख्या अब सिमट कर एक हजार से कम रह गई है. 20 जुलाई 2025 को इंडिगो एयरलाइन द्वारा हिंडौन सिविल टर्मिनल से 8 शहरों के लिए उड़ानों का संचालन शुरू किया गया था.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने किया था शुभारंभ

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और गाजियाबाद के सांसद द्वारा हिंडन सिविल टर्मिनल से उड़ानों का शुभारंभ किया गया था. इंडिगो द्वारा अहमदाबाद, गोवा, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पटना और वाराणसी के लिए उड़ाने शुरू की गई थी. लेकिन अब सिर्फ नवी मुंबई, बैंगलोर, वाराणसी, कोलकाता और चेन्नई के उड़ानों का संचालन हो रहा है.