रेगिस्तान में दौड़ी देश की महंगी सुपरकारें: ढाई से 13 करोड़ कीमत, माधुरी के पति की पोर्शे भी आई नजर
इस आयोजन में लेम्बोर्गिनी की सबसे महंगी कार रेवुएल्टो शामिल है. दावा है कि देश में इस मॉडल की केवल दो कारें ही मौजूद हैं.
Published : February 6, 2026 at 6:48 PM IST
जैसलमेर: स्वर्णनगरी जैसलमेर के धोरों में आगामी चार दिनों तक सुपर लग्जरी कारों का खास इवेंट 'द डेजर्ट स्टॉर्म' का आगाज हुआ. शुक्रवार को इस आयोजन के तहत देश की सबसे महंगी लेम्बोर्गिनी कार यहां पहुंची. इसकी अनुमानित कीमत करीब 13 करोड़ रुपए बताई जा रही है. यह सुपरकार महज ढाई सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है. इस इवेंट में कुल 14 सुपर लग्जरी कारें शामिल हैं, जिनकी शुरुआती कीमत करीब ढाई करोड़ रुपए से अधिक है. खास बात यह भी है कि इस काफिले में वह पोर्शे कार भी शामिल है, जो कभी बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के पति डॉ श्रीराम नेने के पास थी.
देश के पर्यटन स्थलों को प्रमोट करने का लक्ष्य: इस इवेंट का आयोजन मुंबई के 43 वर्षीय इवेंट कंपनी संचालक जैन रईस कर रहे हैं. इस आयोजन का नाम 'द डेजर्ट स्टॉर्म' है. जैन रईस फैशन इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं. उन्होंने इस इवेंट की शुरुआत वर्ष 2019 में की थी. बताया जाता है कि वर्ष 2019 में उन्होंने अपनी पहली लग्जरी पोर्शे कार खरीदी थी. उसी दौरान उन्हें विचार आया कि सुपरकार ड्राइविंग को सिर्फ शौक तक सीमित न रखकर इसे पर्यटन प्रमोशन से जोड़ा जाए. इसी सोच के साथ उन्होंने देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सुपरकार ड्राइविंग इवेंट शुरू किए. वर्ष 2025 में उन्होंने 'द सुपर कार रूट' नाम से नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, जिसमें अब तक करीब 150 सदस्य जुड़ चुके हैं.
चुनौतीपूर्ण स्थानों पर सुपरकार ड्राइविंग का अनुभव: जैन रईस का मानना है कि इन सुपरकारों को ऐसे स्थानों पर ले जाया जाना चाहिए, जहां का वातावरण और भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों. इसी सोच के तहत वे पहले हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र के कास पठार और सिक्किम के गंगटोक जैसे क्षेत्रों में भी सुपरकार ड्राइविंग इवेंट कर चुके हैं. इसी क्रम में इस बार उन्होंने जैसलमेर को चुना गया.
सबसे बड़ा आकर्षण लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो: इस काफिले की सबसे खास कार लेम्बोर्गिनी रेवुएल्टो है, जिसे भारत में इस कंपनी की सबसे महंगी कारों में गिना जाता है. दावा किया जा रहा है कि देश में इस मॉडल की केवल दो कारें ही मौजूद हैं. जैसलमेर में इस कार को ओमान के एनआरआई फाहिम शेख और सानिया शेख चलाएंगे. इसके अलावा काफिले में पोर्शे, जगुआर और बीएमडब्ल्यू जैसी कई लग्जरी कारें भी शामिल हैं.
चार दिन का टूर, 33 लोग होंगे शामिल: जैसलमेर में यह टूर चार दिनों तक चलेगा. इसमें कुल 33 लोग शामिल हैं, जिनमें 28 प्रतिभागी और 5 क्रू मेंबर हैं. इस ग्रुप में मुंबई, पुणे और गुजरात के बड़े कारोबारी भी शामिल हैं. जैन रईस के अनुसार, यह केवल कार ड्राइविंग नहीं बल्कि भारत की खूबसूरती को दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास है. उनका कहना है कि जैसलमेर की विरासत, किले और धोरों का अनुभव अनोखा है और जब सुपरकारें यहां के पर्यटन स्थलों पर पहुंचती हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया का ध्यान यहां आकर्षित होता है.
पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश: इस आयोजन के स्थानीय सहयोगी खुहड़ी डेजर्ट ट्रेल्स के सवाई सिंह सत्तो ने बताया कि उनका उद्देश्य जैसलमेर के पर्यटन को बढ़ावा देना है. उनका कहना है कि जब इस तरह की महंगी लग्जरी कारें यहां आकर पर्यटन स्थलों का भ्रमण करती हैं और उनके वीडियो सोशल मीडिया पर साझा होते हैं, तो इससे जैसलमेर के पर्यटन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलती है.