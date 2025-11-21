दिल्ली-NCR प्रदूषण से बेहाल, नवंबर के महीने में 17 दिन हवा रही जहरीली, ज्यादातार इलाके ‘No breathe Zone’
दिल्ली एनसीआर में ठंड की शुरूआत के साथ ही प्रदूषण स्तर डरावने स्तर पर पहुंच गया है. जिसकी वजह से कई इलाके ‘नो-ब्रीद जोन’, में
Published : November 21, 2025 at 12:33 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 1:08 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली-NCR में नवंबर महीने में सर्दी शुरुआती दौर में है, लेकिन अभी से ही यहां प्रदूषण के चलते लोगों को परेशानी होने लगी है. दिल्ली-NCR के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार हो गया है.
दिल्ली-NCR हवा हुई बेहद खराब: नवंबर के महीने में दिल्ली की हवा दोबारा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. ताजा आंकड़े बताते हैं कि 1 से 19 नवंबर तक दिल्ली में सिर्फ दो दिन ही ऐसे रहे जब हवा थोड़ी बेहतर थी. बाकी दिनों में हवा “बहुत खराब” या “गंभीर” वाली कैटेगरी में गई. बाकी तीन दिन तो स्थिति इतनी खराब थी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर, यानी सबसे गंभीर स्तर तक पहुंच गया था.
AQI के खराब स्तर के कई कारण: इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं. ये कोई एक-दो दिन की बात नहीं है, बल्कि सालभर की गड़बड़ियों का नतीजा है. दिल्ली की सड़कों पर गाड़ियां लगातार धुआं छोड़ती हैं, जगह-जगह कचरा जलाया जाता है, फैक्ट्रियों और पावर प्लांट्स से भी हानिकारक धुआं निकलता है. आज सुबह नोएडा सेक्टर 115 से ज़हरीले स्मॉग की एक परत शहर पर नजर आई. CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के दावे के मुताबिक, नोएडा के आसपास के इलाकों का AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 430 है, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है.
अक्षरधाम के आस-पास AQI 416 पर : दिल्ली में आज सुबह अक्षरधाम के आस-पास के इलाके में जब शहर में ज़हरीले स्मॉग की एक परत छाई हुई थी। CPCB (सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड) के दावे के मुताबिक, इलाके के आस-पास AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 416 है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है.
एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में : सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, शुक्रवार सुबह दिल्ली की एयर क्वालिटी में थोड़ा सुधार हुआ है. सुबह 8 बजे ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 370 था. शहर में 20 नवंबर को शाम 4 बजे AQI 391 रिकॉर्ड किया गया था. थोड़े सुधार के बावजूद, शहर की एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' कैटेगरी में बनी रही. CPCB डेटा के मुताबिक, IGI एयरपोर्ट T3 पर AQI 307 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ITO पर 378 रिकॉर्ड किया गया. पंजाबी बाग में एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 रहा.
AQI एक के बाद एक 424 और 401 रिकॉर्ड: वहीं दूसरे इलाकों, जैसे नजफगढ़ (350), नॉर्थ कैंपस DU (385), आया नगर (340), और CRRI मथुरा रोड (370) में भी एयर क्वालिटी बहुत खराब रही. हालांकि, नेशनल कैपिटल के कुछ हिस्सों में एयर क्वालिटी 'गंभीर' कैटेगरी में थी. आनंद विहार में AQI 418 रिकॉर्ड किया गया, जबकि अशोक विहार में 411. रोहिणी और आरके पुरम में AQI एक के बाद एक 424 और 401 रिकॉर्ड किया गया. इंडिया गेट, अक्षरधाम और कर्तव्य पथ जैसे इलाके शुक्रवार सुबह घने स्मॉग में डूबे हुए थे.
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर बदलने चाहिए : इस बीच, दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा है कि स्कूली बच्चों को नवंबर से जनवरी तक बहुत ज़्यादा प्रदूषण वाले सर्दियों के महीनों में आउटडोर स्पोर्ट्स नहीं खेलने देना चाहिए. जस्टिस सचिन दत्ता ने नाबालिग स्टूडेंट्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिकारी बच्चों की हेल्थ की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं और उन्हें सालाना स्पोर्ट्स कैलेंडर बदलना चाहिए ताकि इन ज़हरीले महीनों में कोई आउटडोर इवेंट न हो.
सुप्रीम कोर्ट ने रोकथाम के उपाय लागू करने के दिए निर्देश: इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में GRAP-3 लागू होने के बाद से जो कंस्ट्रक्शन वर्कर काम से बाहर हैं, उन्हें गुज़ारा भत्ता दिया जाना चाहिए. एयर पॉल्यूशन मामले की सुनवाई करते हुए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बीआर गवई की अगुवाई वाली बेंच ने इन राज्यों की सरकारों को एयर पॉल्यूशन कम करने के लिए रोकथाम के उपाय लागू करने और यह पक्का करने का निर्देश दिया कि उनके रिव्यू रेगुलर किए जाएं.
कंस्ट्रक्शन वर्कर ने गुज़ारा भत्ता देने के दिए निर्देश: सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि एयर पॉल्यूशन से जुड़े मामलों को हर महीने लिस्ट किया जाना चाहिए. देश की राजधानी में खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने 11 नवंबर को पूरे देश में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) III लागू किया. इन उपायों का मकसद कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों की आवाजाही और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन पर सख्त रोक लगाकर एमिशन को कंट्रोल करना है.
