दिल्ली में मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ अभियान, ‘मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन 2026’ को महापौर ने दिखाई हरी झंडी
दिल्ली में डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए ट्रेन के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा.
Published : August 21, 2026 at 4:50 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए दिल्ली नगर निगम ने शुक्रवार को विशेष अभियान शुरू किया.‘मॉस्कियूटो टर्मिनेटर ट्रेन-2026’ को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से महापौर प्रवेश वाही ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस मौके पर जन स्वास्थ्य अधिकारी अशोक रावत सहित दिल्ली नगर निगम और उत्तर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि स्वच्छता और जनस्वास्थ्य एक-दूसरे से जुड़े हैं.मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जलभराव को रोकने और मच्छरों के प्रजनन स्थलों को समय रहते खत्म करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है.उन्होंने कहा कि स्वच्छ दिल्ली ही स्वस्थ दिल्ली की मजबूत नींव है और इस अभियान में लोगों की भागीदारी भी जरूरी है.
दिल्ली नगर निगम और उत्तर रेलवे की संयुक्त पहल के तहत शुरू किए गए इस अभियान के पहले चरण में करीब 75 किलोमीटर रेलवे ट्रैक और उससे सटे क्षेत्रों को कवर किया जाएगा. रेलवे पटरियों के दोनों ओर निचले इलाकों, जलभराव वाले स्थानों और संभावित मच्छर प्रजनन स्थलों पर एंटी-लार्वल दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा.इसके लिए पावर स्प्रे टैंकरों को ट्रेन के साथ संचालित किया जाएगा, जिससे ऐसे स्थानों तक भी दवा पहुंचाई जा सकेगी जहां सामान्य तौर पर पहुंचना मुश्किल होता है.
मच्छरों पर प्रहार, बीमारी से बचाव।— Pravesh Wahi (@praveshwahi) August 21, 2026
आज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ‘मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारी फैलाने वाले मच्छरों की रोकथाम के लिए ट्रेन के माध्यम से चिन्हित क्षेत्रों में कीटनाशक का छिड़काव किया जाएगा।… pic.twitter.com/YFTgMZC3up
निगम के अनुसार, अभियान से पहले रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों में विशेष सफाई अभियान चलाकर संभावित मच्छर प्रजनन स्थलों की पहचान की गई थी. अब दूसरे चरण में चिन्हित संवेदनशील स्थानों पर एंटी-लार्वल गतिविधियां की जा रही हैं.बारिश के दौरान रेलवे ट्रैक और निचले इलाकों में पानी जमा होने से मच्छरों के प्रजनन की संभावना बढ़ जाती है.ऐसे में शुरुआती स्तर पर ही मच्छरों के प्रजनन चक्र को तोड़ना अभियान का प्रमुख उद्देश्य है.
अभियान के तहत नई दिल्ली से राठधाना, आदर्श नगर-बादली, दिल्ली जंक्शन, दिल्ली शाहदरा, हजरत निजामुद्दीन, लाजपत नगर, सराय रोहिल्ला, पटेल नगर, सफदरजंग, किशनगंज, सदर बाजार, दिल्ली कैंट, पालम-गुड़गांव, फरीदाबाद और ओखला-तुगलकाबाद समेत विभिन्न रेलवे मार्गों पर एंटी-लार्वल गतिविधियां की जाएंगी.यह अभियान सितंबर 2026 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा.
संभावित प्रजनन स्थलों को खत्म करने की अपील
संबंधित जोनल टीमें और स्वास्थ्य अधिकारी अभियान की निगरानी करेंगे.प्रत्येक ट्रिप के दौरान पावर स्प्रे टैंकर, चालक, पानी और आवश्यक इंसैक्टिसाइड व लार्विसाइड की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी.महापौर ने दिल्लीवासियों से घरों और आसपास पानी जमा नहीं होने देने, कूलर व पानी की टंकियों की नियमित सफाई करने तथा मच्छरों के संभावित प्रजनन स्थलों को खत्म करने की अपील की.
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