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अवैध कीटनाशकों से बनी मच्छर अगरबत्तियां ले सकती हैं आपकी जान, ऐसे पहचानें खतरा

पढ़िए राज किशोर के संपादन के साथ संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की विशेष रिपोर्ट.

मच्छरों से राहत या आफत!
मच्छरों से राहत या आफत! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 8:27 AM IST

4 Min Read
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मेरठ: क्या आप मच्छरों से राहत पाने के लिए घर में कोई भी सस्ती मच्छर अगरबत्ती या कॉइल जला रहे हैं? अगर हां... तो सावधान हो जाइए! जरा सी लापरवाही आपकी और आपके परिवार की सेहत पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि बाजार में बिकने वाले कई जहरीले और लोकल उत्पाद मौत का धुआं बनकर आपके फेफड़ों में उतर रहे हैं और आपको गंभीर बीमारियों की चपेट में ले रहे हैं.

आपकी जरा सी अनदेखी आपकी जान पर भारी पड़ सकती है (Video Credit: ETV Bharat)


खतरनाक केमिकल होने का खुलासा: ऐसी बहुत सी अगरबत्ती और मॉस्किटो कॉइल हैं. जिसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल हो रहा है. इसमें पाइरेथ्रिन (Pyrethrins) या प्रलेथ्रिन जैसे कीटनाशक और चारकोल या लकड़ी का चूरा होता है जो इसे धीरे-धीरे जलाने में मदद करता है. कॉइल जलने से सूक्ष्म कण और फॉर्मेल्डिहाइड जैसी गैसें निकलती हैं जो फेफड़ों में जाती हैं.

जिंदगी अनमोल है...!
जिंदगी अनमोल है...! (Photo Credit: ETV Bharat)

इस विषय में विश्व में कई स्टडी भी हुई हैं, जिनमें 2004 में विदेश में एक स्टडी हुई थी, और सन 2014 में अपने देश में भी इस गंभीर विषय पर स्टडी हुई थी, ये शोध दुनिया भर के लिए पब्लिश भी हुए हैं.- डॉ. विरोत्तम तोमर, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ

अनदेखी जान पर भारी: बंद कमरे में कॉइल जलाने से ऑक्सीजन घट सकती है और कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ सकती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत या दम घुटने का खतरा होता है. इसके लगातार इस्तेमाल से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और आंखों में जलन जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह विशेष रूप से हानिकारक है. ध्यान रखना चाहिए कि सेंट्रल इंसेक्टिसाइड रजिस्ट्रेशन (सीआईआर) अप्रूवल नंबर जरूर देख लें. अधिकांश जो मच्छर अगरबत्तियां हैं उनमें मेपरफ्लुथ्रिन (Meperfluthrin) का ही इस्तेमाल होता है जो एक अनरजिस्टर्ड कीटनाशक की श्रेणी में है.

बीमारी को दावत!
बीमारी को दावत! (Photo Credit: ETV Bharat)

हमारे फेफड़ों में जाकर ये जहरीला रसायन फेफड़ों से ब्लड में जाकर तमाम तरह के कैंसर को भी पैदा करते हैं. जैसे फेफड़े के कैंसर से लेकर गुर्दे के कैंसर, लीवर का कैंसर अन्य जगह पर भी कैंसर कर सकते हैं. ये मानसिक रूप से भी प्रभाव डालते हैं, जो इंसान की चेतन अवस्था है उसको भी ये कम करते हैं, शरीर के जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी पर ये दुष्प्रभाव डालते हैं. - डॉ. विरोत्तम तोमर, वरिष्ठ छाती रोग विशेषज्ञ

कमाई के चक्कर में सेहत प्रभावित: ज्यादातर अगरबत्ती जो मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में ली जाती हैं, इसमें खतरनाक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है. इनका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए. The Home Insect Control Association (HICA) नामक संस्था ने तो इस बारे में सरकार को एक पत्र लिखकर भी दिया था. जिनमें ऐसी अलग- अलग नाम से बाजार में बेची जा रहीं ऐसी अगरबत्ती पर नियंत्रण के लिए अभियान भी चलाया गया था. समय-समय पर अभियान भी चलाया जाता है, लेकिन जरूरत है खुद सतर्क और सावधान रहने की.

ये सावधानी जरूर बरतें
ये सावधानी जरूर बरतें (Photo Credit: ETV Bharat)

बिक्री की जाने वाली अनरजिस्टर्ड कीटनाशकों वाली मच्छर अगरबत्तियों को चिह्नित भी किया गया था. अलग अलग निरीक्षकों के नेतृत्व में अलग अलग लोकेशन पर समय समय पर अभियान भी चलाया जाता है कि इस तरह की कोई अगरबत्ती न बिके.- राजीव कुमार, जिला कृषि रक्षा अधिकारी, मेरठ

बचाव के सुरक्षित तरीके: मेरठ के कृषि रक्षा अधिकारी राजीव कुमार ने चेतावनी दी है कि बाजारों में बिकने वाली अवैध और जहरीली मच्छर अगरबत्तियां फेफड़ों की गंभीर चोट (Lung Injury) से लेकर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों की वजह बन रही हैं. ऐसे में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की एक ही सलाह है, इन केमिकल वाले उत्पादों को पूरी तरह नकारें और 100% सुरक्षित मच्छरदानी का इस्तेमाल करें.

बचाव के रास्ते?
बचाव के रास्ते? (Photo Credit: ETV Bharat)

फैसला अब हमारे और आपके हाथ में है, मच्छरों से बचने के लिए घर में मौत का धुआं फैलाना है या मच्छरदानी जैसा सुरक्षित विकल्प अपनाना है. अपनी सेहत के साथ यह खिलवाड़ आज ही बंद करें और बिना जांचे-परखे कोई भी मच्छर अगरबत्ती घर न लाएं. जागरूक बनें, सुरक्षित रहें.

( डिस्कलेमर: डॉक्टर से बातचीत पर आधारित रिपोर्ट है. ऐसी समस्या होने पर तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें)

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