शाहजहांपुर में होली से पहले मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढका गया, जानिए 'लाट साहब' की कहानी

शाहजहांपुर : होली पर निकलने वाले पारंपरिक ‘लाट साहब’ जुलूस और उसमें होने वाली ‘जूतामार होली’ को देखते हुए इस बार प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं. जुलूस मार्ग में पड़ने वाली मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है. साथ ही पिछले साल की तुलना में करीब डेढ़ गुना अधिक पुलिस बल और 200 से ज्यादा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की तैनाती की जाएगी.

शाहजहांपुर में पूरे विश्व की अनोखी जूतामार होली खेली जाती है. यहां एक शख्स को भैसागाड़ी पर बैठाया जाता है और फिर उसे जूते, चप्पल और झाड़ू से पीटा जाता है. इस तरह का जुलूस अंग्रेजों के प्रति अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए निकाला जाता है. शाहजहांपुर में होली का त्योहार बेहद संवेदनशील माना जाता है. कोई शरारती तत्व मस्जिद और मजार पर रंग ना डाल दे, इसके लिए जिला प्रशासन ने मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया है.

जानिए 'लाट साहब' की कहानी. (Video Credit; ETV Bharat)

नगर निगम के नगर आयुक्त डॉ. विपिन मिश्रा ने बताया, होली में बड़े लाट साहब का और छोटे लाट साहब का जुलूस निकलता है. बड़े लाट साहब के जुलूस रूट में 72 मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है. छोटे लाट साहब के रूट पर पड़ने वाली 20 मस्जिदों और मजारों को भी ढका गया है. 98 जगह बैरिकेडिंग का काम हो रहा है, ताकि कोई रंग ना डाल सके.