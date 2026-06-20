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बागपत कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त; राजपुर खामपुर गांव में रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम

कार्रवाई के दौरान एसडीएम बागपत व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. अभियान की निगरानी करते रहे.

बागपत कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त.
बागपत कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 20, 2026 at 2:27 PM IST

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बागपत: राजपुर खामपुर गांव में न्यायालय के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त करा दिया. कार्रवाई के दौरान पूरे गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा.

राजपुर खामपुर गांव में स्थित तकिए वाली मस्जिद के नाम से एक मस्जिद मौजूद है. इस मस्जिद को लेकर करीब 5 वर्ष पहले शिकायत दर्ज कराई गई थी. मामला न्यायालय में विचाराधीन था. न्यायालय के आदेश के बाद सरकारी जमीन पर बनी मस्जिद को जिला प्रशासन ने पुलिस और राजस्व विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण अभियान चलाया.

बागपत कोर्ट के आदेश पर मस्जिद ध्वस्त. (Video Credit: ETV Bharat)

कार्रवाई के दौरान एसडीएम बागपत ज्योति शर्मा व अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और पूरे अभियान की निगरानी करते रहे. ध्वस्तीकरण के समय गांव में पुलिस बल, PAC और अन्य सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई थी, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न होने पाए.

ADM विनय कुमार उपाध्याय ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई है. क्षेत्र में शांति एवं कानून-व्यवस्था पूरी तरह सामान्य बनी हुई है. उन्होंने बताया कि राजपुर खामपुर में एक सार्वजनिक तालाब खसरा संख्या 603 पर एक अवैध स्ट्राक्चर था. उस पर नाययिक आदेश के क्रम में नियमानुसार कार्रवाई की गई है.

शासन की मंशा है कि किसी भी रूप में सार्वजनिक भूमि पर कोई अवैध कब्जा न हो. माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है कि कोई भी अवैध स्ट्रक्चर किसी भी तालाब पर मान्य नहीं है. वहां जो भी स्ट्रक्चर था उसे सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में हटाया गया है. तालाब इत्यादि पर अवैध निर्माण हटाना शीर्ष वरीयता है.

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