ETV Bharat / state

संजौली मस्जिद मामले में हाईकोर्ट जाएगी कमेटी, लोकल रेजीडेंट्स के वकील बोले जल्द गिराया जाए अवैध निर्माण

जिला अदालत का फैसला आने के बाद मस्जिद कमेटी के पूर्व मुखिया व प्रतिनिधि मोहम्मद लतीफ नेगी ने कहा, 'फैसले की कॉपी मिलने के बाद अगली कार्रवाई की जाएगी. लतीफ ने कहा कि मस्जिद कमेटी हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, जहां जरूरत होगी जाएंगे'.

शिमला: राजधानी के सबसे बड़े उपनगर संजौली स्थित मस्जिद में अवैध निर्माण को लेकर जिला अदालत के फैसले पर मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया है. जिला अदालत ने संजौली की मस्जिद को लेकर एमसी कमिश्नर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. एमसी कमिश्नर कोर्ट ने अपने दो फैसलों में पूरी मस्जिद को अवैध बताते हुए गिराने के आदेश जारी किए थे. उसके खिलाफ मस्जिद कमेटी संजौली व वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में अपील दाखिल की थी.

संजौली मस्जिद मामले में जिला कोर्ट ने सुनाया फैसला (ETV Bharat)

वहीं, लोकल रेजीडेंट्स के वकील जगतपाल ठाकुर ने कोर्ट के फैसले पर खुशी जताते हुए कहा, 'अब जिला अदालत के निर्णय के बाद एमसी कोर्ट के अवैध ढांचे को गिराने के फैसले पर तुरंत अमल करना चाहिए'.

जगतपाल ठाकुर ने कहा, 'संजौली की मस्जिद को लेकर अब तक चार फैसले आए हैं. पहला फैसला पिछले साल 24 अक्टूबर को आया था, जब एमसी कोर्ट ने मस्जिद की दूसरी, तीसरी व चौथी मंजिल को गिराने का आदेश जारी किया था. इस आदेश का पूरा पालन आज तक नहीं हुआ है. फिर जिला अदालत में न्यायमूर्ति प्रवीण गर्ग ने 3 नवंबर 2024 को एमसी कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था.

इसी साल 3 मई को एमसी कोर्ट ने मस्जिद की निचले दो फ्लोर को भी अवैध बताकर गिराने को कहा था. उसके खिलाफ मस्जिद कमेटी व वक्फ बोर्ड ने जिला अदालत में अपील के जरिए चुनौती दी. इस बार भी न्यायमूर्ति यजुर्वेंद सिंह ने एमसी कोर्ट के फैसले को सही करार दिया. जगतपाल ठाकुर ने कहा कि अब अदालतों के फैसले के बाद मस्जिद के अवैध निर्माण को गिराया जाना चाहिए.

ये भी पढ़ें: संजौली मस्जिद मामले में वक्फ बोर्ड व मस्जिद कमेटी की अपील खारिज, जिला अदालत ने सही ठहराया MC शिमला कोर्ट का फैसला