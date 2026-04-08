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रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने गुरुग्राम हादसे के पीड़ितों को सौंपी सहायता राशि, दो परिजनों को मिला नियुक्ति पत्र

सरायकेला गुरुग्राम हादसे में मृत मजदूरों के परिजनों को रक्षा राज्यमंत्री मंत्री संजय सेठ ने सहायता राशि सौंपी. दो

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मृतक श्रमिकों के परिजन को सहायता राशि सौंपते मंत्री (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 2:50 PM IST

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​सरायकेला: हरियाणा के गुरुग्राम (गुड़गांव) में मजदूरी के दौरान जान गंवाने वाले झारखंड के मजदूरों के परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने सहायता का हाथ बढ़ाया है. भारत सरकार में रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने सरायकेला जिले के कांड्रा स्थित एक निजी होटल में आयोजित संवेदना बैठक में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिजनों को संबल प्रदान किया.

मुआवजा और स्थायी रोजगार की पहल

इस दर्दनाक हादसे में जान गंवाने वाले छह मजदूरों के प्रति केंद्रीय मंत्री ने गहरा शोक व्यक्त किया. मंत्री संजय सेठ ने कहा कि यह क्षति अपूरणीय है. उन्होंने भाजपा परिवार और समाज की ओर से संवेदना प्रकट की. मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से प्रत्येक मृतक के परिवार को लगभग 40 लाख रुपए की सहायता राशि के चेक सौंपे. मंत्री संजय सेठ ने कहा कि पोटका के छह मजदूरों की मिट्टी में दबकर मृत्यू हो गई थी. जिसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात हुई और उन्होंने मजदूरों को मदद की बात कही थी.

जानकारी देते मंत्री संजय सेठ (ईटीवी भारत)

रक्षा राज्यमंत्री ने दो मृतकों के परिजनों को सौंपे नियुक्ति पत्र

​आर्थिक मदद के अलावा मंत्री संजय सेठ ने परिवारों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से एक मानवीय पहल की. रक्षा राज्यमंत्री ने दो मृतकों के परिजनों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए. जिससे मृत के परिजनों को आय का एक स्थायी स्रोत मिल सके. इस मौके पर संजय सेठ ने कहा कि परिजनों के सामने बच्चों की पढ़ाई और दैनिक जीवन की चुनौतियां बड़ी हैं. सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इन परिवारों को हर संभव सहयोग मिलता रहे. कार्यक्रम के अंत में पीड़ित परिवारों ने भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया.

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