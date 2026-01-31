ETV Bharat / state

सोनभद्र में राज्यमंत्री गिरीश चंद्र पांडे ने कहा- नमामि गंगे की परियोजनाएं जल्द पूरी होंगी

इसमें 14 हजार युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. इस खेल प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण स्तर की युवा प्रतिभाओं को सामने लाना है.

14 हजार युवा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया: इस मौके पर सदर विधायक भूपेश चौबे समेत कई भाजपा नेता मौजूद थे. पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि सोनभद्र के चारों विधानसभा में विधायक खेल महाकुंभ प्रोग्राम हुआ.

सोनभद्र: राबर्ट्सगंज के हाइडिल मैदान में विधायक खेल महाकुंभ का समापन हुआ. इस समापन समारोह में प्रदेश के खेल युवा कल्याण विभाग के राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव शामिल हुए. उन्होंने अंतिम खेल प्रतियोगिता में शामिल हुए खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया.

ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान होनी चाहिए: खेल युवा कल्याण विभाग के राज्यमंत्री गिरीश चंद्र यादव बोले कि आने वाले समय में रॉबर्ट्सगंज की प्रतिभाएं राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर लाएंगी. हमारा युवा कल्याण विभाग और खेल विभाग इसी प्रयास में लगा हुआ है. पीएम मोदी और सीएम योगी का भी यही निर्देश है कि ग्रामीण प्रतिभाओं की पहचान होनी चाहिए.

अतिक्रमण करने वालों पर चलेगा बुलडोजर: मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि हमने पहली बार गांव में खेल का मैदान दिया है. लगभग 25000 गांवों में खेल का मैदान मुहैया कराया गया है. खेल के मैदानों पर कब्जा होने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि अगर किसी भी खेल के मैदान पर कब्जा किया गया है, तो बाबा के बुलडोजर से वह बच नहीं सकता.

घर-घर पानी पहुंचकर किल्लत से छुटकारा दिलाया: जब भाजपा के विधायक द्वारा महोबा जिले में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के घेराव के जाने के बारे में पूछा गया, तो मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है. अगर देश की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की है, तो उसमें से उत्तर प्रदेश का योगदान एक ट्रिलियन डॉलर का है.

पिछली सरकारों में सोनभद्र में पानी की समस्या थी, लेकिन हमने हर घर नल योजना के माध्यम से घर-घर पानी पहुंचाया है.नमामि गंगे की अधूरी परियोजनाएं जल्दी ही पूरी की जाएंगी.

