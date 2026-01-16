ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश और बिहार से झारखंड सरकार को सीख लेने की जरूरत, जानें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ क्यों दी ये नसीहत

जमशेदपुर में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ. ( फोटो-ईटीवी भारत )