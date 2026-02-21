ETV Bharat / state

नगर निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी! रक्षा राज्य मंत्री और उनकी पत्नी का दो अलग-अलग वार्डों में नाम

रांचीः नगर निकाय चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के शिकार केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री हुए हैं. सोमवार को राज्य के 48 नगर निकाय क्षेत्र में चुनाव होने हैं. ऐसे में एक परिवार के मतदाताओं को अलग-अलग वार्ड के बूथों पर नाम दिए जाने से भारी परेशानी हो रही है.

इस परेशानी का शिकार आम से लेकर खास तक हो रहे हैं. इस क्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी इस परेशानी का शिकार हुए हैं. नगर निकाय चुनाव को लेकर बीएलओ के द्वारा दिए गए वोटर स्लिप में संजय सेठ को वार्ड नंबर 33 का वोटर बनाया गया है, जबकि उनकी पत्नी को वार्ड नंबर 34 का वोटर बनाया गया है. यानी कि पति का अलग मतदान केंद्र और पत्नी को वोटिंग के लिए अलग सेंटर जाना पड़ेगा.

वोटर सिल्प दिखाकर दिया प्रमाण

वोटर स्लिप दिखाते हुए रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की शिकायत हर घर में देखी जा रही है. पिता का नाम कहीं, बेटा का नाम कहीं, पति का नाम कहीं और पत्नी का नाम कहीं वोटर लिस्ट में है. इस वजह से मतदाताओं को परेशानी होगी और इसका असर मतदान पर पड़ेगा. उन्होंने कहा कि इस तरह की शिकायत हजारों लोगों की है. आखिर परिवार वोट देने कहां जाएगा.

रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि एक तो मतदान बैलेट पेपर से हो रहा है. जिसके कारण मतदान कम होने की उम्मीद है और उसपर से इस तरह की गड़बड़ी. संजय सेठ ने कहा कि यह सोची-समझी रणनीति के तहत की गई है. इसके बावजूद रांची सहित झारखंड के सभी 48 निकाय क्षेत्र की जनता ने ठान लिया है कि गड़बड़ी नहीं होने देंगे और मतदान में जरूर हिस्सा लेंगे.

