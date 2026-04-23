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तालाब में उतरे बच्चे के हाथ लगा मोर्टार, कबाड़ समझ काटने की कोशिश, फिर...

पास खड़े कुछ लड़कों ने रोका, पुलिस पहुंची, मोर्टार में मिले निशान से पाकिस्तानी सेना का हथियार होने का संकेत.

mortar shell found ballia pond pakistani army mark discovered
बलिया के पोखरे में मिला मोर्टार. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 23, 2026 at 8:09 AM IST

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बलिया: जिले के मनियर थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव में पुराने तालाब की खुदाई के दौरान संदिग्ध मोर्टार मिलने से हड़कंप मच गया. एक बच्चा खेलते-खेलते तालाब में मछली पकड़ने उतरा. इस बीच उसके हाथ में एक पुराना मोर्टार लग गया. मोर्टार को वह कबाड़ का टुकड़ा समझकर काटने के लिए बाहर निकला. वह मोर्टार को काटने लगा. इस बीच पास में खड़े लड़कों की निगाह उस मोर्टार पर पर पड़ गई. उन्होंने दौड़कर उस बच्चे को ऐसा करने से रोका और पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्टार बरामद कर लिया. मामले की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी गई. फोरेंसिक और बम डिस्पोजल टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया.


पुलिस के मुताबिक गंगापुर गांव स्थित पुराने तालाब का पानी हाल ही में निकालकर वहां से ईंट भट्ठे के लिए मिट्टी हटाने और बाद में मकान निर्माण की तैयारी की जा रही थी. इसी दौरान कुछ बच्चे मछली पकड़ने के लिए तालाब के कम पानी और कीचड़ में उतर गए. खोजबीन के दौरान उन्हें पानी में एक पुराना मोर्टार दिखाई दिया. बच्चों ने उत्साह में उसे कबाड़ से बेचने की नीयत से काटने की कोशिश शुरू कर दी. पास मौजूद कुछ लड़कों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने तत्काल बच्चों को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

क्या लिखा है मोर्टार पर: मोर्टार पर स्पष्ट रूप से "ODR 11.06", गोल घेरे में "204A" और एक तरफ "51 MM M ILLG" लिखा हुआ है. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि उस पर चांद-सितारे का चिन्ह भी बना था, जिसे पाकिस्तानी सेना से जुड़ा चिन्ह माना जाता है. ग्रामीणों का कहना है कि यह तालाब वर्षों से पानी से भरा रहता था, ऐसे में इस मोर्टार का वहां पहुंचना अपने आप में रहस्य है. यह किसी पुराने युद्ध का अवशेष है या किसी और साजिश का हिस्सा, इसे लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं चल रही हैं.

अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी बलिया दिनेश कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना मनियर में मोर्टार मिलने की सूचना की है. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मय फोर्स मौके पर पहुंची. सुरक्षा मुख्यालय से पत्राचार कर बम डिस्पोजल टीम को बुलाया गया, जिसने नियमानुसार मोर्टार को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है. उन्होंने कहा कि मौके पर पुलिस बल तैनात कर दिया है. ग्रामीणों से सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है. साथ ही ऐसी कोई चीज नजर आती है तो तुरंत पुलिस को सूचना देने के लिए कहा है.


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