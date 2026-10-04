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वियतनाम हादसा: जिउतिया के पारण के दिन मां के सामने पहुंचा बेटे का शव, राजा वर्मा को देख रो पड़ा पूरा किशोरगंज

मृतक की मां ( Etv Bharat )

रांची: वियतनाम में सड़क हादसे में रांची के योग शिक्षक राजा वर्मा की मौत हो गई थी. जिनका पार्थिव शरीर आज रांची में उनके पैतृक आवास पहुंचा. इससे पहले वियतनाम से पार्थिव शरीर कल कोलकात्ता एयरपोर्ट पर पहुंचा था.