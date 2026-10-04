वियतनाम हादसा: जिउतिया के पारण के दिन मां के सामने पहुंचा बेटे का शव, राजा वर्मा को देख रो पड़ा पूरा किशोरगंज
वियतनाम में सड़क दुर्घटना में मौत के बाद योग शिक्षक के पार्थिव शरीर को कोलकाता से रांची लाया गया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 11:39 AM IST|
Updated : October 4, 2026 at 12:05 PM IST
रांची: वियतनाम में सड़क हादसे में रांची के योग शिक्षक राजा वर्मा की मौत हो गई थी. जिनका पार्थिव शरीर आज रांची में उनके पैतृक आवास पहुंचा. इससे पहले वियतनाम से पार्थिव शरीर कल कोलकात्ता एयरपोर्ट पर पहुंचा था.
वियतनाम में हुआ था हादसा
वियतनाम में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले योग शिक्षक राजा वर्मा का पार्थिव शरीर रविवार को कोलकाता से रांची लाया गया. जैसे ही उनका शव किशोरगंज स्थित आवास पहुंचा, पूरे मोहल्ले का माहौल गमगीन हो गया. अपने प्रिय राजा को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंच गए. हर चेहरे पर उदासी और हर आंख में आंसू थे.
लेकिन सबसे हृदयविदारक दृश्य उस वक्त सामने आया, जब राजा का शव उनकी मां के सामने लाया गया. बेटे को इस हालत में देखकर मां का धैर्य टूट गया. उनका विलाप सुनकर वहां मौजूद लोग खुद को संभाल नहीं सके. मां बार-बार अपने बेटे को पुकार रही थीं, लेकिन अब उसका कोई जवाब नहीं था. इस दृश्य ने वहां मौजूद हर व्यक्ति को भीतर तक झकझोर दिया.
जिस पर्व पर मां मांगती है बेटे की लंबी उम्र, उसी दिन मिली बेटे की मौत की खबर
बेटे की लंबी उम्र के लिए जिउतिया का व्रत रखा जाता है. लेकिन जिउतिया के पारण के दिन एक बेटे का शव उसके मां के सामने था. बेटे के मौत की सूचना तो पहले से थी, लेकिन पारण के दिन मां के सामने शव पहुंचा तो मानो मां का पूरा संसार ही उजड़ गया. मां की आंखों के सामने बेटे का निर्जीव शरीर था और मां की चीख-पुकार सुनकर वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भर आईं.
जिउतिया का पर्व संतान की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है. इस पर्व के पारण के दिन राजा का पार्थिव शरीर मां के सामने होना नियति का ऐसा क्रूर प्रहार था, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है. जिस मां ने कभी अपने बेटे के जीवन और खुशियों के लिए व्रत रखा होगा, उसी मां को अपने कलेजे के टुकड़े को अंतिम विदाई देनी पड़ी.
एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि जिस बेटे को उसने अपनी आंखों के सामने बड़ा किया, उसी बेटे को एक दिन अर्थी पर विदा करना पड़े. किशोरगंज में मौजूद हर व्यक्ति इस असहनीय पीड़ा का गवाह बना.
महुआ माजी समेत महिलाओं ने मां को संभाला
इस कठिन घड़ी में राज्यसभा सांसद महुआ माजी सहित मोहल्ले की महिलाओं और परिवार के सदस्यों ने किसी तरह राजा के पूरे परिवार को संभाला. घर में शोक और चीख-पुकार के बीच आवश्यक कर्मकांड पूरे कराए गए. इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया गया.
राजा को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे. हर कोई परिवार को ढांढ़स बंधाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मां के आंसुओं के सामने किसी के पास सांत्वना देने के लिए शब्द नहीं थे. रविवार को राजा वर्मा का अंतिम संस्कार किया गया. उनके जाने से परिवार ही नहीं, पूरा मोहल्ला शोक में डूब गया. किशोरगंज की गलियों में उस दिन सिर्फ एक बेटे की विदाई का दर्द था और एक मां की ऐसी खामोश चीख, जिसे सुनकर हर किसी का कलेजा कांप उठा.
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