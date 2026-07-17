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मेरठ में पैतृक गांव लाया गया जवान जनेश्वर कुमार का पार्थिव शरीर, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

शुक्रवार दोपहर सेना के ट्रक से उनके शव को गांव से 2 किमी दूर हसनपुर लाया गया.

पैतृक गांव लाया गया जवान जनेश्वर कुमार का पार्थिव शरीर
पैतृक गांव लाया गया जवान जनेश्वर कुमार का पार्थिव शरीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 9:54 PM IST

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Updated : July 17, 2026 at 10:01 PM IST

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मेरठ : मुंडाली थाना क्षेत्र के रछौती गांव निवासी भारतीय सेना के जवान नायक जनेश्वर कुमार (35) का पार्थिव शरीर शुक्रवार सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया. इस दौरान पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई. शव यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए. घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक खेत में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी के दौरान एक सड़क हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गये थे.

जानकारी के मुताबिक, जवान जनेश्वर कुमार का पार्थिव शरीर गुरुवार रात करीब 11 बजे मेरठ लाया गया था. शुक्रवार दोपहर सेना के ट्रक से उनके पार्थिव शरीर को गांव से 2 किमी दूर हसनपुर लाया गया. वहां से अंतिम शव यात्रा शुरू हुई. ​शव यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए.


​दोपहर करीब 12 बजे पैतृक निवास से अंतिम यात्रा निकाली गई. घर से महज 200 मीटर की दूरी पर स्थित एक खेत में पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया. ​9 साल के बड़े बेटे हिमांशु ने पिता को मुखाग्नि दी. इस दौरान वह अपने परिवार के लोगों से लिपटकर फूट-फूटकर रो पड़ा.



ग्रामीणों ने बताया कि ​जनेश्वर तीन भाइयों में सबसे बड़े थे और उन्होंने साल 2014 में देश सेवा का रास्ता चुना था. महज दो साल पहले ही वे नायक के पद पर प्रमोट हुए थे. बड़े भाई की राह पर चलते हुए उनके छोटे भाई प्रदीप भी भारतीय सेना में सिपाही के पद पर देश की सुरक्षा कर रहे हैं, जबकि मझले भाई घर पर ही रहकर खेती संभालते हैं. जनेश्वर की बूढ़ी मां कृष्णा देवी और पूरे परिवार को ढांढस बंधाने के लिए गांव का हर एक नागरिक मुस्तैद दिखा.

​थाना प्रभारी सुबोध सक्सेना ने कहा कि ​"शहीद जनेश्वर की शहादत को पूरा देश नमन करता है. इस अत्यंत दुखद समय में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ा है. पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया."

​बता दें कि नायक जनेश्वर कुमार वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिमला में तैनात थे. 1 जुलाई को एक सैन्य वाहन के सड़क हादसे का शिकार होने पर जनेश्वर सहित कई फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए थे. सभी का इलाज शिमला के मिलिट्री अस्पताल में चल रहा था.


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Last Updated : July 17, 2026 at 10:01 PM IST

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