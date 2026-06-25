इटावा में पैतृक गांव लाया गया जवान अजय यादव का पार्थिव शरीर, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई
भरथना थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 4:34 PM IST
इटावा : सेना के जवान अजय यादव का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह उनके पैतृक गांव लाया गया. तिरंगे में लिपटे जवान के अंतिम दर्शन के लिये जनसैलाब उमड़ पड़ा. हजारों लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी. इस दौरान पूरे क्षेत्र का माहौल गमगीन हो गया. गांव पहुंचने से पहले करीब पांच किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, जनप्रतिनिधि और युवा शामिल हुए.
भरथना थाना अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया कि कल सूचना मिली कि नगला गनू के रहने वाले अजय यादव जोकि भारतीय सेना में थे. जिनकी पोस्टिंग पंजाब के फिरोजपुर पाकिस्तान बॉर्डर में थी, ड्यूटी के दौरान उनका निधन हो गया है. उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था. गुरुवार को राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया.
मामा अरविंद यादव ने बताया कि ड्यूटी के दौरान हृदयाघात आने से सेना के जवान अजय यादव का निधन हुआ था. अपने अंतिम समय में उन्होंने परिवार से बातचीत भी की थी. परिवार और गांव के लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वह बातचीत उनकी आखिरी बातचीत साबित होगी.
सेना के जवान अजय यादव का पार्थिव शरीर गुरुवार सुबह उनके पैतृक गांव नगला गनू लाया गया. तिरंगे में लिपटे जवान के अंतिम दर्शन के लिये लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित हजारों लोगों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी.
पार्थिव शरीर के गांव पहुंचने से पहले करीब पांच किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. लोगों ने हाथ में तिरंगा लेकर भारत माती की जय और अजय यादव अमर रहें के नारों के साथ जवान को श्रद्धांजलि अर्पित की.
अंतिम संस्कार से पहले सेना के जवानों ने पूरे सैन्य सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया. जवानों ने सलामी देकर अपने साथी को अंतिम विदाई दी. इस दौरान मौजूद लोगों ने भी खड़े होकर वीर सपूत के सम्मान में श्रद्धा व्यक्त किया. राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया.
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