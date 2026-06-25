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इटावा में पैतृक गांव लाया गया जवान अजय यादव का पार्थिव शरीर, हजारों लोगों ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई

जवान को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई ( Photo credit: ETV Bharat )