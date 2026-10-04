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वियतनाम में सड़क हादसाः दुर्घटना में मारे गये राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर लाया गया रांची

वियतनाम में मारे गये राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर रांची लाया गया. ( ETV Bharat )

रांचीः वियतनाम में बीते दिनों सड़क दुर्घटना में मारे गये रांची निवासी राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर आज शनिवार को भारत वापस लाया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इसमें पहल की थी.