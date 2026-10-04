वियतनाम में सड़क हादसाः दुर्घटना में मारे गये राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर लाया गया रांची
वियतनाम में मारे गये राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर रांची लाया गया. भुवन किशोर झा की रिपोर्ट.
Published : October 4, 2026 at 12:22 AM IST
रांचीः वियतनाम में बीते दिनों सड़क दुर्घटना में मारे गये रांची निवासी राजा कुमार वर्मा का पार्थिव शरीर आज शनिवार को भारत वापस लाया गया. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग ने इसमें पहल की थी.
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए विदेश मंत्रालय एवं भारतीय दूतावास से निरंतर समन्वय स्थापित कर पार्थिव शरीर को रांची स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचाने की व्यवस्था की गई. राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने तत्काल भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, हनोई स्थित भारतीय दूतावास एवं संबंधित वियतनामी प्राधिकारियों से संपर्क साधा था. इसके बाद प्रक्रियाएं पूर्ण कराते हुए पार्थिव शरीर को हनोई से कोलकाता हवाईअड्डा लाया गया.
कोलकाता एयरपोर्ट पर परिजनों द्वारा आवश्यक दस्तावेजी औपचारिकताएं पूर्ण किए जाने के पश्चात पार्थिव शरीर को आज रांची स्थित पैतृक निवास तक सकुशल पहुंचाने के लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई.
मृतक के आश्रित को वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा मृतक के आश्रित को मुख्यमंत्री झारखंड अंतरराष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना के अंतर्गत 5 लाख की वित्तीय सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी. इस संबंध में जल्द ही सभी औपचारिकता पूरी कर विभाग द्वारा राशि मुहैया कराया जाएगा.
बता दें कि रांची के कैलाश नगर निवासी राजा कुमार वर्मा वियतनाम में योगा प्रशिक्षक के रूप में कार्यरत थे. वियतनाम में एक सड़क दुर्घटना में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके पश्चात इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. परिजनों द्वारा राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष से पार्थिव शरीर को स्वदेश लाने के लिए गुहार लगाई गई थी.
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