रायबरेली के शहीद जवान का अंतिम संस्कार, जम्मू-कश्मीर में सेना का वाहन खाई में गिरने से हुआ था हादसा
दुर्घटना में कुल 10 जवान शहीद हुए थे, परिजनों के साथ ग्रामीणों ने अर्पित की श्रद्धांजलि.
Published : March 11, 2026 at 2:12 PM IST
रायबरेली: जनपद के सरेनी थाना क्षेत्र के गहरौली गांव के वीर सपूत भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए. प्रदीप कुमार शर्मा ड्यूटी के दौरान हुए दर्दनाक हादसे में शहीद हो गए. बताया जा रहा है कि 8 मार्च को जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले के पहाड़ी क्षेत्र में सेना का वाहन खाई में गिरने से यह हादसा हुआ. जिसमें जवान प्रदीप कुमार शर्मा ने देश की सेवा करते हुए वीरगति प्राप्त की.
बता दें, हादसा तब हुआ जब सेना का बुलेटप्रूफ वाहन कैस्पिर पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा था. खराब मौसम तथा दुर्गम मार्ग के कारण डिसबैलेंस होकर गहरी खाई में गिर गया. इस दुर्घटना में कुल 10 जवान शहीद हुए हैं, जबकि कई अन्य घायल बताए जा रहे हैं. शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव गहरौली पहुंचा. अंतिम दर्शन के लिए गांव और आसपास के क्षेत्रों से हजारों लोग उमड़ पड़े. हर किसी की आंखें नम थीं.
जवान अपने माता-पिता के इकलौते बेटे थे. अपने पीछे पत्नी कल्पना शर्मा और 3 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ गए हैं. पार्थिव शरीर को देखते ही पत्नी और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. शहीद का अंतिम संस्कार आज सुबह 11 बजे बक्सर घाट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. जहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे.
शहीद प्रदीप कुमार शर्मा (38) पुत्र रामनरेश शर्मा भारतीय सेना की 19 सिख रेजिमेंट में तैनात थे. उन्होंने साल 2010 में सेना ज्वॉइन की थी. हाल ही में वे 20 जनवरी 2026 को अपने पैतृक गांव गहरौली आए थे. उसके बाद छुट्टी समाप्त होने के बाद 19 फरवरी को ड्यूटी पर वापस लौटे थे.
गहरौली गांव के प्रधान शिव बरन सिंह ने बताया कि उनके गांव के जवान प्रदीप 8 मार्च को आर्मी के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से शहीद हो गए. उन्हें आज गांव में सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी है. इस दौरान आर्मी के अफसर भी मौजूद थे.
