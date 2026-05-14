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दिल्लीवालों के लिए खुशखबरी, DDA के पार्कों और हेरिटेज साइट्स में अब सुबह 10 बजे तक 'फ्री एंट्री'

दिल्ली में मॉर्निंग वॉक और फिटनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एलजी ने यह फैसला लिया है.

तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, दिल्ली
तरनजीत सिंह संधू, उपराज्यपाल, दिल्ली (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 10:44 PM IST

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Updated : May 14, 2026 at 10:55 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी के फिटनेस प्रेमियों और मॉर्निंग वॉक करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है. दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने अपने चुनिंदा पार्कों, ग्रीन एरिया और हेरिटेज साइट्स में सुबह 10 बजे तक एंट्री फीस को पूरी तरह माफ करने का निर्णय लिया है. यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीए के अध्यक्ष, तरनजीत सिंह संधू के निर्देशों के बाद लिया गया है.

फिट इंडिया मूवमेंट को मिलेगा बढ़ावा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के विजन को आगे बढ़ाते हुए, उपराज्यपाल ने यह कदम उठाया है ताकि दिल्लीवासी बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस के प्रति प्रोत्साहित हो सकें. अब तक जिन पार्कों और ऐतिहासिक स्थलों पर सुबह के समय टिकट लगता था, वहां अब लोग बिना किसी आर्थिक बोझ के ताजी हवा और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे. डीडीए के अधिकारियों के अनुसार, इस निर्णय का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना और आम जनता के लिए इन सुरक्षित व सुंदर स्थानों तक पहुंच को और अधिक सुलभ बनाना है.

इन प्रमुख स्थलों पर मिलेगी छूट

डीडीए द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह छूट उन सभी पार्कों और धरोहर स्थलों पर लागू होगी जहां वर्तमान में प्रवेश शुल्क लिया जाता है. इनमें प्रमुख रूप से महरौली पुरातत्व पार्क, बांसेरा और असिता, वासुदेव घाट और वैष्णवी पार्क, अटल सद्भावना पार्क और क्रांति उद्यान, द्वारका सेक्टर 16-डी स्थित डीडीए ग्रीन, अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क, नरेला स्थित स्मृति वन और जसोला का लाला हरदयाल पार्क शामिल है. डीडीए ने स्पष्ट किया है कि इनके अलावा अन्य सभी पार्क पहले की तरह ही आम जनता के लिए पूरी तरह निशुल्क रहेंगे.

सेहत के प्रति जागरूकता पर जोर

इस फैसले का स्वागत करते हुए फिटनेस विशेषज्ञों का कहना है कि सुबह 10 बजे तक की समय सीमा उन लोगों के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी जो कामकाजी हैं या छात्र. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू का मानना है कि पार्कों और हरित क्षेत्रों को सार्वजनिक भागीदारी के लिए खोलना शहर के पारिस्थितिक संतुलन के साथ-साथ नागरिकों के मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए भी आवश्यक है.

बता दें कि वर्तमान में दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली की हरियाली का मुख्य संरक्षक है. डीडीए लगभग 16,000 एकड़ हरित क्षेत्र का प्रबंधन करता है. इसके अंतर्गत 700 से अधिक पार्क, बायोडायवर्सिटी जोन, सिटी फॉरेस्ट (नगर वन), क्षेत्रीय पार्क और छोटे मोहल्ला पार्क आते हैं. डीडीए का कहना है कि वह दिल्ली के हर नागरिक को प्रकृति के करीब लाने और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध है. विभाग अब इन पार्कों के रखरखाव और सुविधाओं को और बेहतर करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि मॉर्निंग वॉकर्स को बेहतर अनुभव मिल सके.

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Last Updated : May 14, 2026 at 10:55 PM IST

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