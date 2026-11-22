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चाय की झाड़ी नहीं, पेड़ की पत्तियों से बनती है 'मोरिंगा टी', हार्ट से लेकर इम्युनिटी तक के फायदे गिनाकर बेच रहीं ग्रामीण महिलाएं

मोरिंगा की पत्तियों से बनती है सेहत वाली हर्बल चाय ( ETV BHARAT )

शिमला: क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है, जिसकी पत्तियों से चाय तैयार होती है? चाय के बागानों में उगने वाली चाय से अलग, इस पेड़ की पत्तियां सेहत के लिहाज से काफी खास मानी जाती हैं. इसका नाम है मोरिंगा यानी सहजन. इसकी सूखी पत्तियों से तैयार होने वाली कैफीन-मुक्त हर्बल चाय इन दिनों शिमला में लोगों और पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है. खास बात यह है कि यह चाय किसी बड़े ब्रांड की नहीं, बल्कि हरियाणा के रेवाड़ी में ग्रामीण महिलाओं के समूहों की मेहनत का उत्पाद है.

भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होती है. हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी चाय उगाई जाती है, लेकिन मोरिंगा की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. यह तेजी से बढ़ने वाला पेड़ गर्म और मैदानी क्षेत्रों की जलवायु में आसानी से पनपता है. इसकी पत्तियों को सुखाकर मोरिंगा टी तैयार की जाती है. इसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे पौष्टिक हर्बल पेय के तौर पर पसंद किया जा रहा है.