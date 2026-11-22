चाय की झाड़ी नहीं, पेड़ की पत्तियों से बनती है 'मोरिंगा टी', हार्ट से लेकर इम्युनिटी तक के फायदे गिनाकर बेच रहीं ग्रामीण महिलाएं
मोरिंगा टी सेहत के लिए काफी फायदेमंद होती है. इसी वजह से अब यह काफी डिमांड में है. शिवानी कपूर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:50 PM IST
शिमला: क्या आपने कभी ऐसे पेड़ के बारे में सुना है, जिसकी पत्तियों से चाय तैयार होती है? चाय के बागानों में उगने वाली चाय से अलग, इस पेड़ की पत्तियां सेहत के लिहाज से काफी खास मानी जाती हैं. इसका नाम है मोरिंगा यानी सहजन. इसकी सूखी पत्तियों से तैयार होने वाली कैफीन-मुक्त हर्बल चाय इन दिनों शिमला में लोगों और पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रही है. खास बात यह है कि यह चाय किसी बड़े ब्रांड की नहीं, बल्कि हरियाणा के रेवाड़ी में ग्रामीण महिलाओं के समूहों की मेहनत का उत्पाद है.
भारत में चाय की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होती है. हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में भी चाय उगाई जाती है, लेकिन मोरिंगा की कहानी इससे बिल्कुल अलग है. यह तेजी से बढ़ने वाला पेड़ गर्म और मैदानी क्षेत्रों की जलवायु में आसानी से पनपता है. इसकी पत्तियों को सुखाकर मोरिंगा टी तैयार की जाती है. इसमें प्राकृतिक रूप से विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. यही वजह है कि इसे पौष्टिक हर्बल पेय के तौर पर पसंद किया जा रहा है.
शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित नाबार्ड के ग्रामीण भारत महोत्सव-हिमाचल प्रदेश 2026 में इस अनोखी चाय की खूब चर्चा हो रही है. महोत्सव में 10 राज्यों के ग्रामीण कारीगर, बुनकर, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) और गैर-कृषि उत्पादक संगठन (ओएफपीओ) अपने उत्पादों का प्रदर्शन और बिक्री कर रहे हैं. यहां लगे 40 स्टॉलों में रेवाड़ी, हरियाणा की डवाना ए ग्रो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड का स्टॉल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.
ग्रामीण महिलाओं के समूह तैयार कर रहे मोरिंगा टी
इस स्टॉल पर ग्रामीण महिलाओं के समूहों की ओर से तैयार मोरिंगा टी और पाउडर उपलब्ध हैं. लोग न केवल इसके बारे में जानकारी लेने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, बल्कि खरीदारी भी कर रहे हैं. मोरिंगा की खासियत सिर्फ इसकी चाय तक सीमित नहीं है. इसकी फलियों से सब्जी और अचार तैयार किया जाता है, जबकि पत्तियों के पाउडर को आटे में मिलाकर रोटियां भी बनाई जा सकती हैं. इसके अलावा सूखी कचरी, रागी और बाजरे के लड्डू जैसे उत्पाद भी यहां बिक्री के लिए रखे गए हैं.
दो एकड़ में खेती, 10-12 महिलाएं संभाल रहीं जिम्मेदारी
डवाना ए ग्रो फार्मर प्रोड्यूस कंपनी लिमिटेड की निदेशक अनिता ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि रेवाड़ी में करीब दो एकड़ भूमि पर मोरिंगा की खेती की जा रही है. इस काम में 10 से 12 महिलाओं का समूह जुटा हुआ है. महिलाएं खेती से लेकर उत्पाद तैयार करने तक की जिम्मेदारी संभालती हैं. इससे उन्हें रोजगार मिलने के साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है.
अनिता के मुताबिक, कंपनी हरियाणा के अलावा देश के दूसरे राज्यों में भी अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगा चुकी है, लेकिन शिमला में यह उनका पहला मौका है. यहां लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है. मोरिंगा टी और पाउडर के साथ सूखी कचरी की भी अच्छी मांग है. सूखी कचरी का इस्तेमाल सब्जी और दाल पकाते समय टमाटर के विकल्प के तौर पर किया जा सकता है. रागी और बाजरे के लड्डू भी लोगों को पसंद आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि कंपनी की मोरिंगा टी और पाउडर ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, जिससे लोग घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं.
सिर्फ चाय नहीं, कई रूपों में इस्तेमाल
मोरिंगा को पोषक तत्वों से भरपूर पौधा माना जाता है. इसकी पत्तियों से चाय और पाउडर तैयार किया जाता है, जबकि फलियों की सब्जी और अचार भी बनाया जाता है. ग्रामीण भारत महोत्सव में इस बार यह उत्पाद पारंपरिक ग्रामीण खेती, महिला उद्यमिता और बदलती खानपान की पसंद का अनूठा उदाहरण बनकर सामने आया है.
मैदानी क्षेत्रों में आसानी से उगता है मोरिंगा का पेड़
मोरिंगा मुख्य रूप से गर्म और शुष्क जलवायु में अच्छी तरह पनपने वाला पेड़ है. इसकी खेती के लिए बहुत अधिक देखभाल की जरूरत नहीं होती.
- तापमान: 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान इसके लिए अनुकूल माना जाता है.
- मिट्टी: अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई मिट्टी में इसका बेहतर विकास होता है.
- धूप: भरपूर धूप इसकी अच्छी बढ़ोतरी के लिए जरूरी है.
- पानी: कम पानी वाले क्षेत्रों में भी यह आसानी से उग सकता है.
दो तरीकों से कर सकते हैं खेती
मोरिंगा के बीजों को मानसून की शुरुआत यानी जून-जुलाई या वसंत ऋतु यानी फरवरी-मार्च में सीधे मिट्टी में एक से दो इंच गहराई पर बोया जाता है. पुराने पेड़ की दो से तीन फीट लंबी और मोटी टहनी काटकर जमीन में लगाने से भी नया पौधा तैयार किया जा सकता है.
ऐसे तैयार होती है मोरिंगा टी
पेड़ से हरी पत्तियां तोड़कर साफ पानी से धोई जाती हैं. इसके बाद इन्हें हल्की धूप और छांव में तीन से चार दिन तक सुखाया जाता है. अच्छी तरह सूखने के बाद इन पत्तियों का इस्तेमाल हर्बल चाय बनाने और पाउडर तैयार करने में किया जाता है.
उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक मोरिंगा की खेती
मोरिंगा का वैज्ञानिक नाम Moringa oleifera है. इसे सहजन या ड्रमस्टिक ट्री के नाम से भी जाना जाता है. इसका मूल क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप का उप-हिमालयी इलाका माना जाता है. अब इसकी खेती देश के कई राज्यों में होती है.
- दक्षिण भारत: तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में इसकी बड़े स्तर पर खेती होती है.
- पश्चिम और मध्य भारत: महाराष्ट्र और गुजरात में भी इसकी खेती की जाती है.
- उत्तर और पूर्व भारत: हरियाणा, राजस्थान और ओडिशा सहित कई राज्यों में किसान इसे उगा रहे हैं.
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