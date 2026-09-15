Ground Report: बाढ़ में टूटा डायवर्सन, खतरे में 6 गांव के लोगों की जान.. नदी को रस्सी के सहारे करते हैं पार
मसौढ़ी में ग्रामीण जान जोखिम में डालकर टूटे हुए डायवर्सन से छाती भर पानी में रस्सी के सहारे गुजरने को मजबूर हैं. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : September 15, 2026 at 2:47 PM IST
मसौढ़ी: बिहार में बाढ़ का प्रकोप जारी है. मसौढ़ी प्रखंड के गुरपतिचक गांव में मोरहर नदी पर बना अस्थायी डायवर्सन पुल बाढ़ के तेज बहाव में बह गया है. इसके बाद से छह गांवों के लोगों का आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है.
छाती भर पानी में रस्सी का सहारा
ग्रामीण मंटू साव बताते हैं कि जान जोखिम में डालकर छाती भर पानी में रस्सी पकड़कर नदी पार कर रहे हैं. स्थानीय लोगों ने अपनी सुविधा के लिए आर-पार रस्सी बांध रखी है, जिसके सहारे सभी लोग गुजरने की कोशिश करते हैं.
"बाढ़ के पानी के तेज बहाव से डायवर्सन टूट गया था लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है. जिसका नतीजा है कि 6 गांव के लोग जान जोखिम में डालकर रोजाना इसी तरह से जाते हैं."-मंटू साव, स्थानीय
पक्के पुल का निर्माण कार्य बंद
मोरहर नदी पर पक्के पुल का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन बरसात शुरू होते ही काम रोक दिया गया. इसी दौरान आई बाढ़ में डायवर्सन टूट गया. अब स्कूल जाने वाले बच्चे, दिहाड़ी मजदूर और आम लोगों को रोजाना इस खतरे का सामना करना पड़ रहा है.
"तेज बहाव के कारण डायवर्सन टूट गया था. दरअसल बगल में पुल का निर्माण चल रहा था लेकिन बरसात आने के बाद वह बंद हो गया है. अभी टूटे हुए डायवर्सन से आना-जाना करते हैं. दिन में तो किसी तरह चल जाता हैं लेकिन रात में बहुत परेशानी होती है." -सुरेंद्र रजक, स्थानीय
चार दिन पहले बच्चा बह गया था
पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र रजक ने बताया कि चार दिन पहले तेज बहाव में एक बच्चा बह गया था, जिसे लोगों ने मुश्किल से बचाया. कई महिलाएं भी पानी में गिर चुकी हैं, जिसके बाद महिलाओं का इस रास्ते से आना-जाना लगभग बंद हो गया है.
"यह संवेदक की लापरवाही है, जब डायवर्सन टूट गया था तो वहां पर रोड देकर उसे बराबर किया जा सकता था लेकिन ऐसा नहीं किया गया. लोगों का आवागमन बाधित है. 6 गांव का संपर्क टूट गया है, महिलाओं का आवागमन पूरी तरह से बाधित है, किसी तरह से स्कूली बच्चे पढ़ने जाते हैं."-सदस्य धर्मेंद्र रजक, पंचायत समिति
प्रभावित गांव और रोज की परेशानी
इस टूटे डायवर्सन से सुकढीयां, काजीचक, बहादुरगंज, सिकंदरपुर, लहसुना और बदरोई समेत छह गांवों के हजारों लोगों का रोज का संपर्क जुड़ा हुआ है. शाम को मजदूरी करके लौटने वालों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है.
प्रशासन से जल्द मरम्मत की मांग
पंचायत समिति सदस्य धर्मेंद्र रजक, मंटू साव और अन्य ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से डायवर्सन की तुरंत मरम्मत या वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है. उनका कहना है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है. एंबुलेंस या रात में गाड़ी भी नहीं पहुंच पाएगी.
ग्रामीणों की मांग पर बीडीओ का जवाब
मसौढ़ी बीडीओ प्रभाकर कुमार ने बताया कि संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है और जल्द गंभीरता से मरम्मत कराने को कहा गया है, ताकि आवागमन सुचारू हो सके. वहीं ग्रामीण अब प्रशासन के ठोस कदम का इंतजार कर रहे हैं.
"संबंधित विभाग को इसकी सूचना हमने दी है और कहा है कि जल्दी से गंभीरता पूर्वक काम किया जाए ताकि ग्रामीणों का आवागमन सुदृढ़ हो सके."-प्रभाकर कुमार, बीडीओ, मसौढ़ी
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