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सब्जियां लेकर रांची नगर निगम कार्यालय पहुंच गए मोरहाबादी बाजार के सब्जी विक्रेता, मार्केट बंद कराने का जताया विरोध

रांची नगर निगम कार्यालय परिसर में सब्जी बाजार लगाकर विरोध जताते विक्रेता. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ विक्रेताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां लेकर रांची नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध-प्रदर्शन किया. विक्रेताओं ने कहा कि बाजार बंद होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए निगम को जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए.

बाजार बंद कराने का जताया विरोध

सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वे वर्षों से मोरहाबादी मैदान में लगने वाले बाजार के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं. अचानक बाजार बंद किए जाने से उनके पास सब्जियां बेचने के लिए कोई जगह नहीं बची हैं. कई विक्रेता दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी उपज लेकर रांची पहुंचते हैं, लेकिन बाजार बंद होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है.

निगम प्रशासन के समक्ष रखा दो विकल्प

प्रदर्शन के दौरान सब्जी विक्रेताओं ने निगम प्रशासन से मांग की कि या तो मोरहाबादी बाजार को पहले की तरह संचालित करने की अनुमति दी जाए या फिर उनके लिए तत्काल वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए. विक्रेताओं ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन कोई भी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन हजारों लोगों की आजीविका को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए.

शनिवार को बंद कराया गया था बाजार

गौरतलब है कि मोरहाबादी मैदान में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को साप्ताहिक सब्जी बाजार लगता था. यहां रांची और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सब्जी और फल विक्रेता पहुंचते थे. शनिवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने मैदान में बाजार नहीं लगने दिया था, जिसके बाद से विक्रेताओं में नाराजगी है.