ETV Bharat / state

सब्जियां लेकर रांची नगर निगम कार्यालय पहुंच गए मोरहाबादी बाजार के सब्जी विक्रेता, मार्केट बंद कराने का जताया विरोध

रांची नगर निगम कार्यालय परिसर में सब्जी विक्रेताओं ने अनोखा प्रदर्शन किया.

Vegetable vendors protest in Ranchi
रांची नगर निगम कार्यालय परिसर में सब्जी बाजार लगाकर विरोध जताते विक्रेता. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 8, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में लगने वाले साप्ताहिक सब्जी बाजार को बंद किए जाने के फैसले के खिलाफ विक्रेताओं का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है. बुधवार को बड़ी संख्या में सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां लेकर रांची नगर निगम कार्यालय पहुंचे और कार्यालय के बाहर बैठकर विरोध-प्रदर्शन किया. विक्रेताओं ने कहा कि बाजार बंद होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इसलिए निगम को जल्द से जल्द समाधान निकालना चाहिए.

बाजार बंद कराने का जताया विरोध

सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि वे वर्षों से मोरहाबादी मैदान में लगने वाले बाजार के माध्यम से अपनी आजीविका चला रहे हैं. अचानक बाजार बंद किए जाने से उनके पास सब्जियां बेचने के लिए कोई जगह नहीं बची हैं. कई विक्रेता दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों से अपनी उपज लेकर रांची पहुंचते हैं, लेकिन बाजार बंद होने के कारण उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है.

निगम प्रशासन के समक्ष रखा दो विकल्प

प्रदर्शन के दौरान सब्जी विक्रेताओं ने निगम प्रशासन से मांग की कि या तो मोरहाबादी बाजार को पहले की तरह संचालित करने की अनुमति दी जाए या फिर उनके लिए तत्काल वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जाए. विक्रेताओं ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था और आम लोगों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन कोई भी व्यवस्था कर सकता है, लेकिन हजारों लोगों की आजीविका को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए.

शनिवार को बंद कराया गया था बाजार

गौरतलब है कि मोरहाबादी मैदान में प्रत्येक बुधवार और शनिवार को साप्ताहिक सब्जी बाजार लगता था. यहां रांची और आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में सब्जी और फल विक्रेता पहुंचते थे. शनिवार को नगर निगम और पुलिस प्रशासन की टीम ने मैदान में बाजार नहीं लगने दिया था, जिसके बाद से विक्रेताओं में नाराजगी है.

रांची नगर निगम का पक्ष

वहीं, नगर निगम का कहना है कि बाजार का आकार लगातार बढ़ता गया है. करीब 1600 से अधिक दुकानों के कारण आसपास की सड़कों पर अतिक्रमण और जाम की स्थिति बन रही थी. निगम ने कहा है कि विक्रेताओं की आजीविका को ध्यान में रखते हुए समाधान पर विचार किया जा रहा है.

अब सब्जी विक्रेताओं के दोबारा विरोध के बाद निगम प्रशासन और विक्रेताओं के बीच बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश जारी है. सभी की नजर इस बात पर है कि मोरहाबादी बाजार को लेकर निगम आने वाले दिनों में क्या निर्णय लेता है.

ये भी पढ़ें-

भारी बारिश के बीच नगर निगम पहुंचे सब्जी विक्रेता, मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार बंद करने के फैसले का किया विरोध

रांची नगर निगम ने बंद कराया मोरहाबादी साप्ताहिक बाजार, आंदोलन की तैयारी में सब्जी विक्रेता

ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने लिया संज्ञान, पलामू के इस बाजार को मिलेगी पहचान, यहां सिर्फ महिलाएं लगाती हैं मार्केट

TAGGED:

MORHABADI MARKET VEGETABLE VENDORS
PROTEST AT MUNICIPAL CORPORATION
VEGETABLE VENDORS PROTEST IN RANCHI
मोरहाबादी में साप्ताहिक सब्जी बाजार
VEGETABLE VENDORS PROTEST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.