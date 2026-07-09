कीचड़ से सनी रोड पर दंडवत युवक, 15 किमी का रास्ता पूरा कर सांसद से करेगा ये मांग
मुरैना में युवक का विरोध बना चर्चा का विषय, कीचड़ और दलदल में 15 किमी दंडवत यात्रा, गांव में पक्की सड़क बनाने की मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 2:09 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 2:16 PM IST
मुरैना: चंबल की धरती से विरोध की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. जहां लोग सड़क के लिए ज्ञापन और धरना देते हैं या प्रदर्शन करते हैं. वहीं मुरैना के सीतापुर गांव के एक युवक ने विरोध का ऐसा अनोखा तरीका चुना है, जिसकी चर्चा अब पूरे चंबल अंचल में हो रही है. गांव तक पक्की सड़क नहीं बनने से नाराज युवक ने अपने गांव से बीजेपी सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के घर तक करीब 15 किलोमीटर की दंडवत यात्रा शुरू की. युवक का कहना है कि चुनाव से पहले सड़क बनाने का वादा किया गया था, लेकिन जीत के बाद उसे भुला दिया गया.
मुरैना में युवक ने अनोखा तरीका, 15 किमी की दंडवत यात्रा
मुरैना की दिमनी विधानसभा क्षेत्र के घेर का पुरा-सीतापुर गांव में पक्की सड़क नहीं है. सालों से पक्की सड़क नहीं बनने से परेशान एक युवक ने जनप्रतिनिधियों तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए अनोखा रास्ता चुना है. गांव के नवीन तोमर ने बुधवार को रिमझिम बारिश के बीच अपने गांव से भाजपा सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के घर तक करीब 15 किलोमीटर लंबी दंडवत यात्रा शुरू कर दी. उनके इस अनोखे विरोध की चर्चा अब पूरे चंबल अंचल में हो रही है और यात्रा के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.
दलदल में बदल गई गांव की सड़क
युवक नवीन का आरोप है कि "चुनाव से पहले गांव तक पक्की सड़क बनवाने का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव जीतने के बाद यह वादा पूरा नहीं हुआ. बरसात शुरू होते ही गांव का रास्ता दलदल और कीचड़ में बदल जाता है. हालात ऐसे हैं कि पिछले तीन दिनों से बच्चे स्कूल नहीं जा सके, जबकि बीमार पड़ने पर एंबुलेंस का गांव तक पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है. ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामों के लिए भी भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है." इसी दर्द को देखते हुए नवीन अपनी दिल्ली की निजी नौकरी छोड़कर गांव लौट आए और संघर्ष का रास्ता चुना.
युवक के विरोध की चंबल-अंचल में चर्चा
नवीन का कहना है कि "यदि उनके जीते जी सड़क नहीं बनी तो शायद उनके संघर्ष के बाद इस गांव की बदहाली पर लोगों का ध्यान जाएगा. उन्होंने कहा, मेरे जीते जी सड़क नहीं बनेगी, लेकिन मरने के बाद लाखों लोग यहां आएंगे, तब शायद सड़क बन जाएगी. कम से कम मेरा जीवन गांव वालों के काम आ जाएगा. उनका कहना है कि यह यात्रा किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि गांव को उसकी मूलभूत सुविधा दिलाने के लिए है." यदि जल्द सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.
बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, एंबुलेंस की सुविधा नहीं मिल रही
गांव से बेटे ने बताया कि वह लगातार तीन दिन से स्कूल नहीं जा सका, क्योंकि बारिश के कारण सड़क दलदल में बदल गई है और वह बस तक नहीं पहुंच पा रहा. यह बात नवीन के दिल को छू गई. वह तुरंत दिल्ली में अपनी निजी नौकरी छोड़कर गांव लौट आया और सड़क निर्माण के लिए संघर्ष करने का फैसला लिया. रास्ते में उन्होंने वीडियो जारी कर कहा कि 8 जुलाई की सुबह से वह भूखे-प्यासे, बिना पानी पिए कनक दंडवत करते हुए सांसद शिवमंगल सिंह तोमर के कार्यालय तक जाएंगे और गांव की सड़क बनवाने की गुहार लगाएंगे.
युवक नवीन की ग्रामीणों से अपील
नवीन ने कहा कि "जब चुनाव के समय सांसद वोट मांगने गांव आए थे, तब सभी उन्हें ताऊ कहकर बुलाते थे. उन्होंने कहा, मैं तो अनपढ़ रह गया, लेकिन अपने बेटे व गांव के बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगा. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे आंदोलन में शामिल होने के बजाय उनके संघर्ष के वीडियो अधिक से अधिक प्रसारित करें, ताकि उनकी आवाज शासन-प्रशासन तक पहुंच सके."
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घेर का पुरा-सीतापुर गांव की तस्वीर की जारी
नवीन ने बुधवार सुबह गांव पहुंचकर वीडियो जारी किया. उन्होंने बताया कि यह मुरैना जिले के जौहां-श्यामपुर मार्ग से जुड़े घेर का पुरा-सीतापुर गांव की तस्वीर है. लगातार बारिश से सड़क दलदल बन गई है और गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से लगभग टूट गया है. वहीं इस प्रदर्शन को लेकर जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने बताया कि "मामला हमारे संज्ञान में आया है. पहले यह जांच कराई जाएगी कि संबंधित सड़क पीडब्ल्यूडी की है या किसी अन्य विभाग अथवा योजना के अंतर्गत आती है. जांच रिपोर्ट मिलने के बाद नियमानुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.