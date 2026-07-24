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मुरैना में नशे का खौफनाक चेहरा, नशे की लत से परेशान युवक ने ले ली खुद जान

मुरैना के गांधी नगर की वारदात, शुक्रवार दोपहर युवक ने अवैध हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली.

Morena youth kill himself
नशे की लत से परेशान युवक ने की आत्महत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:05 PM IST

3 Min Read
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मुरैना: चंबल के मुरैना में पुलिस की तरफ से 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है. इसी बीच पोरसा कस्बे से सामने आई एक दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है. यहां 19 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मौत से पहले उसने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसमें इंजेक्शन के नशे की लत को अपनी मौत की वजह बताया.

वीडियो में सर्वेश ने नशे की लत को अपनी मौत की वजह बताया

गांधी नगर की गंगाराम वाली गली निवासी सर्वेश राठौर ने शुक्रवार दोपहर घर के पास ही कथित तौर पर अवैध हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. जांच के दौरान परिजनों ने पुलिस को एक वीडियो की जानकारी दी. बताया जा रहा है कि यह वीडियो सर्वेश ने आत्महत्या से पहले रिकॉर्ड किया था.

मृतक के परिजनों ने खुलेआम बिक रहे नशे पर कार्रवाई की मांग की

वीडियो में वह इंजेक्शन वाले नशे का आदी होने की बात कहते हुए दावा करता है कि वह एक मेडिकल स्टोर से नशे के इंजेक्शन खरीदता था. उसने यह भी कहा कि बिना इंजेक्शन लिए उसे बेचैनी होने लगती थी और अब तक लाखों रुपये इस लत में खर्च हो चुके हैं. पुलिस ने वीडियो को जांच का हिस्सा बनाया है. पूरे मामले की जांच जारी है. यह घटना मुरैना में नशे की चुनौती को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रही है. वहीं दूसरी तरफ मृतक युवक के परिजनों ने खुलेआम बिक रहे नशे पर कार्रवाई की मांग की है.

युवक वीडियो में कह रहा है कि उसे इंजेक्शन वाले नशे की लत लग चुकी है. इंजेक्शन लगाने के बाद उसे समझ नहीं आता कि वह क्या कर रहा है. उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वह खुद को पागल जैसा महसूस करता है. युवक ने दावा किया कि वह अटेर रोड स्थित अग्रवाल मेडिकल स्टोर से नशे के इंजेक्शन खरीदता था. पिछले चार वर्षों में वह इस लत पर 10 से 12 लाख रुपये खर्च कर चुका है. इस नशे ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी.

कई कोशिशों के बाद भी वह नशा नहीं छोड़ पाया. युवक ने दावा किया कि पोरसा के 100 में से 80 प्रतिशत युवा इस इंजेक्शन वाले नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं. उसने पुलिस प्रशासन से इस पर जल्द रोक लगाने की अपील करते हुए कहा कि उसके जैसा कदम कोई और न उठाए.

अम्बाह एसडीओपी रवि भदौरिया ने बताया कि पोरसा में एक युवक ने अवैध हथियार से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. मामले में एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक खुद को नशे का आदी बता रहा है. वीडियो में जिस मेडिकल स्टोर का नाम लिया गया है, वहां स्वास्थ्य विभाग और तहसीलदार की टीम पहुंच गई है. फिलहाल मेडिकल स्टोर को सील करने की कार्रवाई की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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