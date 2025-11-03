मुरैना दोस्त की शादी में आए गुजराती युवकों से मारपीट, रेत माफियाओं का कहर, खुशियां हुईं फीकी
मुरैना में गुजरात से शादी में शामिल होने आए युवकों के साथ मारपीट, कार को मारी टक्कर, आरोपियों ने खुद को बताया रेत माफिया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 10:22 AM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफियाओं से जुड़ी खबरें आए दिन देखने मिलती है. रविवार दोपहर मुरैना शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रेत माफियाओं की गुंडागर्दी का नया मामला सामने आया है. गुजरात से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने आए 4 युवकों पर हाईवे पर हमला कर दिया गया. यह घटना नेशनल हाईवे-44 स्थित समर रिसोर्ट के पास की है. जहां खुशियों का माहौल कुछ ही मिनटों में अफरा तफरी में बदल गया. पुलिस ने एक नामजद सहित 3 अज्ञात पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
गुजरात से दोस्त की शादी में आए युवकों की कार को मारी टक्कर
अहमदाबाद के रहने वाले कुलदीप यादव, अभिषेक भदौरिया, शुभम यादव और अजय सिकरवार अपने दोस्त मनीष गोस्वामी की शादी में शामिल होने मुरैना आए थे. मनीष जो गुजरात में रहकर उनके साथ काम करता है, जब चारों युवक रविवार दोपहर थार गाड़ी से नेशनल हाइवे -44 पर स्थित समर रिसोर्ट की ओर जा रहे थे. इसी दौरान पेट्रोल पंप की ओर से आ रही एक खाली टैक्टर ट्रॉली ने उनकी थार गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी. जब युवकों ने ट्रैक्टर चालक से इसका विरोध किया, तो आरोपी चालक रमले गुर्जर निवासी नायकपुरा ने फोन कर अपने साथियों को मौके पर बुला लिया.
ट्रैक्टर सवार चालक ने फोन कर बुलाए लड़के
थोड़ी ही देर में 6 से ज्यादा युवक वहां पहुंच गए और उन्होंने गुजरात से आए मेहमानों से मारपीट शुरू कर दी. युवकों को लाठी-डंडों से पीटा गया. जिससे चारों को हल्की चोटें आईं. दूल्हा खुद बीच-बचाव के लिए पहुंचा, लेकिन हमलावरों ने उसके साथ भी बदसलूकी कर दी. इस घटना के बाद शादी में अफरातफरी मच गई और रिसोर्ट का माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया. गुजरात के युवक कुलदीप यादव ने बताया "जब हम लोग अपनी थार से रिसोर्ट जा रहे थे, तभी टैक्टर ट्राली ने टक्कर मार दी.
आरोपियों ने खुद को रेत माफिया बताया
जब हमने इसका विरोध किया तो उन्होंने गुजरात का नंबर देखकर गाली गलौच शुरू कर दी. फोन पर अपने साथी बुलाए. जिन्होंने पथराव कर मारपीट की. जब हमने कहा की हम शादी में आए हैं, उन्होंने पूछा कहां से हो, हमने बताया की गुजरात से तो, उन्होंने कहा शादी तो करेगो, लेकिन पैसे भी देने पड़ेंगे, क्योंकि हम यहां के रेत माफिया हैं." घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल भिजवाया.
घायलों की शिकायत पर एक नामजद सहित तीन अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरी वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई है. फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान की गई है, जबकि बाकी की तलाश जारी है.
मुरैना पुलिस आरोपियों की तलाश
इस मामले में सिविल लाइन थाने की एसआई प्रीति जादौन ने बताया कि "हाइवे पर गाड़ी टकरा जाने पर विवाद हुआ है. कुछ लोगों ने शादी में शामिल होने आए लोगों पर हमला कर मारपीट की है. उनकी फरियाद पर एक नामजद सहित तीन अज्ञात पर मामला दर्ज किया है. उनकी तलाश की जा रही हैय जल्द पकड़ लिया जाएगा.