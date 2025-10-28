ETV Bharat / state

मुरैना नेशनल हाईवे पर पहले मारपीट, बाद में चली गोली, पुलिस ने पीड़ित को बनाया आरोपी

मुरैना के नेशनल हाइवे पर मारपीट का वीडियो, पिटाई करने वाले युवक को लगी गोली, पुलिस ने पीड़ित को बनाया आरोपी.

MORENA YOUNG MAN BEATEN
मुरैना नेशनल हाईवे पर पहले मारपीट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 28, 2025 at 2:38 PM IST

3 Min Read
मुरैना: नेशनल हाईवे-44 पर एक युवक और उसके कुछ दोस्तों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में पीड़ित युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगता दिख रहा है, जबकि देवेंद्र गुर्जर और उसके साथी लाठी-डंडों से पीटते नजर आ रहे हैं. मारपीट के कुछ देर बाद ही गोली चलती है और देवेंद्र जो पिटाई कर रहा था, उसको लग जाती है. पुलिस ने पीटे गए युवक पर ही हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर लिया है.

नेशनल हाइवे में युवक की पिटाई, पीटने वाले को लगी गोली

घटना 21 अक्टूबर सरायछोला थाना क्षेत्र के देवपुरी के पास नेशनल हाइवे-44 की बताई जा रही है. जिसमें एक युवक को सड़क पर घसीट-घसीटकर पीटा गया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा है. जबकि देवेंद्र उर्फ गीताराम गुर्जर और उसके साथी लाठी-डंडों से उस पर लगातार वार कर रहे हैं. इस मारपीट के बीच अचानग गोली चलती है, जो देवेंद्र गुर्जर जो युवक को पीट रहा था, उसके सीने में लग जाती है. जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं. वहीं स्थानीय लोगों ने पीड़ित युवक और गोली लगने वाले युवक को अस्पताल में भर्ती कराया.

MORENA NATIONAL HIGHWAY 44 VIDEO
नेशनल हाइवे पर मारपीट की तस्वीर (ETV Bharat)

पिटने वाले युवक पर ही पुलिस ने दर्ज किया केस

डॉक्टरों ने बताया कि जिस युवक को पीटा गया, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया है. आंख से खून निकल रहा था. वहीं देवेंद्र गुर्जर को गंभीर हालत में ग्वालियर से दिल्ली रेफर किया गया. कहा जा रहा है कि गोली पीटने वाले युवकों ने चलाई थी, जो उल्टा उन्हीं में से देवेंद्र को लग गई. गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस पिटने वाले युवक पर हत्या के प्रयास ( धारा 307) का मामला दर्ज कर लिया है. मामले में पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो में गोली चलने का हिस्सा नहीं है, इसलिए जांच की दिशा तय नहीं की जा सकी है.

दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद

अब यही बात अब विवाद का केंद्र बन गई है. स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस लड़के को पीटा गया, उसी को आरोपी बना दिया गया. थाना प्रभारी केके सिंह के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद था. जो मुरैना के जीवाजी गंज इलाके की एक छात्रा को लेकर शुरू हुआ था. उन्होंने बताया की वीडियो में साफ है कि देवेंद्र गुर्जर पिटाई कर रहा है. गोली किसने चलाई, इसकी जांच जारी है."

युवक की मां ने उठाए पुलिस पर सवाल

इधर पिटने वाले युवक की मां ने पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि "मेरे बेटे को घेरकर सरिया से मारा गया, उसका पैर टूट गया, आंख से खून बहा, लेकिन पुलिस हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है."

