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मुरैना में मिला महिला का अधजला शव, बच गया पैर पर बना टैटू, खोलेगा मौत का राज

मुरैना में मिला का मिला अधजला शव, बच गया पैर पर बना टैटू ( ETV Bharat )

मुरैना: चंबल अंचल के मुरैना जिले में एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने इलाके में दहशत फैला दी है. बागचीनी थाना क्षेत्र के जौरा रोड पर खेत में रखी बाजरे की करब की आग बुझी तो राख के ढेर से एक महिला का अधजला शव बरामद हुआ. महिला का कमर से ऊपर का हिस्सा बुरी तरह जल चुका है, जबकि पैर सुरक्षित मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद पहचान मिटाने के इरादे से शव को करब में रखकर जलाने की कोशिश की गई. फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को मुरैना शव गृह पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया. आखिर कौन है यह महिला और किसने उसे मौत के घाट उतारा? पुलिस के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं, मृतका की पहचान और इस खौफनाक वारदात का खुलासा.

महिला का मिला अधजला शव, इलाके में हड़कंप