मुरैना में मिला महिला का अधजला शव, बच गया पैर पर बना टैटू, खोलेगा मौत का राज
मुरैना में बाजरे की करब की राख में मिला महिला का अधजला शव, हत्या कर शव जलाने की आशंका. रिपोर्ट ओपी गोले.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2026 at 9:15 PM IST|
Updated : November 8, 2026 at 9:22 PM IST
मुरैना: चंबल अंचल के मुरैना जिले में एक ऐसी सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसने इलाके में दहशत फैला दी है. बागचीनी थाना क्षेत्र के जौरा रोड पर खेत में रखी बाजरे की करब की आग बुझी तो राख के ढेर से एक महिला का अधजला शव बरामद हुआ. महिला का कमर से ऊपर का हिस्सा बुरी तरह जल चुका है, जबकि पैर सुरक्षित मिले हैं. आशंका जताई जा रही है कि महिला की हत्या के बाद पहचान मिटाने के इरादे से शव को करब में रखकर जलाने की कोशिश की गई. फिलहाल मृतका की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को मुरैना शव गृह पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने ग्वालियर रेफर कर दिया. आखिर कौन है यह महिला और किसने उसे मौत के घाट उतारा? पुलिस के सामने अब दो बड़ी चुनौतियां हैं, मृतका की पहचान और इस खौफनाक वारदात का खुलासा.
महिला का मिला अधजला शव, इलाके में हड़कंप
चंबल अंचल के मुरैना में रविवार सुबह एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. बागचीनी थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे-552 पर छैरा और कटीवरी हनुमान मंदिर के बीच सड़क किनारे खेत में रखी बाजरे की करब की आग बुझने के बाद राख के ढेर में एक महिला का बुरी तरह जला हुआ शव मिला. महिला का शरीर इतना जल चुका था कि उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया. मौके पर सिर्फ पैर दिखाई दे रहे थे. शव मिलने की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया.
सूचना मिलते ही बागचीनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. घटनास्थल की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया. टीम ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन महिला की पहचान नहीं हो सकी. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मुरैना जिला अस्पताल के शव गृह पहुंचाया गया.
बागचीनी थाना प्रभारी कुलदीप राजपूत के मुताबिक "महिला के शरीर का अधिकांश हिस्सा जल चुका है. पैरों में पहनी तोड़ियों के आधार पर शव महिला का होने की पुष्टि हुई है. प्रथम दृष्टया उसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है. महिला के पैर पर बने टैटू को भी पहचान का अहम सुराग मानकर पुलिस शिनाख्त कराने में जुटी है."
हत्या के बाद शव जलाया या आग में हुई मौत ?
इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्या महिला की हत्या करने के बाद पहचान छिपाने के लिए शव को बाजरे की करब में रखकर जलाया गया या फिर आग लगने के दौरान उसकी मौत हुई?. महिला का शव खेत तक कैसे पहुंचा और इस वारदात के पीछे कौन है, पुलिस इन सभी पहलुओं पर जांच कर रही है. पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है. शरीर अधिक जल जाने के कारण डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम के लिए शव को ग्वालियर रेफर किया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और महिला की पहचान के बाद ही मौत की असल वजह सामने आ सकेगी.
ये भी पढ़ें:
जली कार में अधजली बॉडी, चाबी से फोड़ी आंख, उमरिया में लिखी हत्या की पटकथा
प्रेमी ने मोहब्बत की दी ऐसी सजा, गला घोंटकर रेलवे ट्रैक पर फेंका, राजस्थान की युवती की रतलाम में मिली थी लाश
जौरा एसडीओपी मोहित कुमार यादव ने बताया कि बागचीनी थाना क्षेत्र में छैरा के पास सड़क किनारे बाजरे की करब में लगी आग के बाद एक महिला का अधजला शव मिला है. फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है और न ही इस संबंध में किसी ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है. महिला के पैर पर टैटू का निशान मिला है, जिसके आधार पर उसकी पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए ग्वालियर रवाना किया गया है."