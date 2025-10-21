मुरैना में गृह क्लेश ने बिगाड़ी गृहस्थी! मां ने बेटी के साथ उठाया आत्मघाती कदम
मुरैना में एक महिला ने बेटी के साथ उठाया आत्मघाती कदम, मां-बेटी की मौत, पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 21, 2025 at 7:11 AM IST|
Updated : October 21, 2025 at 7:44 AM IST
मुरैना: हम आपको एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर बताने जा रहे हैं, जिसने मध्य प्रदेश के मुरैना के दुल्हैनी गांव में पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. आरोप है कि गृह क्लेश के चलते एक मां ने अपने साथ-साथ अपनी मासूम बेटी की भी जान ले ली. इससे मां-बेटी दोनों की मौत हो गई. घटना सुमावली थाना क्षेत्र स्थित दुल्हैनी गांव की है. इस घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है. जी हां, यह खबर जितनी दर्दनाक है, उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली भी.
मुरैना में मां ने बेटी के साथ दी जान
मुरैना के सुमावली थाना क्षेत्र स्थित दुल्हैनी गांव निवासी गजेंद्र सिंह उर्फ गोलू यादव गांव में अपने परिवार के साथ रहता है. उसके घर में पत्नी के अलावा उसकी एक साल की मासूम बेटी थी. रविवार की शाम ललिता घर में अकेली थी. इसी दौरान उसने किसी बात को लेकर पहले अपनी एक साल की मासूम बेटी की जान ली, इसके बाद खुद की भी जीवनलीला समाप्त कर ली. मां-बेटी की हालत खराब होते देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. इसके बाद वे मां-बेटी को जिला अस्पताल ले गए.
सोमवार को बेटी की भी हुई मौत, जांच जारी
यहां पर डॉक्टरों ने मां को मृत घोषित कर दिया. जबकि मासूम बेटी को गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए रेफर किया. वहीं ग्वालियर में इलाज के दौरान सोमवार को बेटी की भी मौत हो गई. घटना की खबर फैलते ही पूरे दुल्हैनी गांव में शोक की लहर है. लोग सदमे में हैं और परिवार के प्रति गहरा दुख व्यक्त कर रहे हैं. महिला ने किन कारणों के चलते जान दी. फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है. पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
इस मामले में थाना प्रभारी रविप्रताप सिंह गुर्जर का कहना है कि, "दुल्हैनी गांव में एक महिला ने अपनी मासूम बेटी के साथ जान दे दी. इससे मां-बेटी दोनों की मौत हो गई है. महिला ने किन कारणों के चलते आत्मघाती कदम उठाया, फिलहाल यह बात स्पष्ट नहीं हुई है. मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है.