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बिना आंखों के कैसे अठखेलियां करती है डॉल्फिन, जवाब ढूंढने चंबल नदी में उतरी 4 राज्यों की टीमें

चंबल में शुरू दुर्लभ डॉल्फिन की गिनती ( ETV Bharat )

मुरैना: मध्य प्रदेश की चंबल नदी में जलीय जीव प्रेमियों के लिए एक रोमांचक और उम्मीद जगाने वाली पहल शुरू हुई है. विलुप्त प्राय गांगेय रिवर डॉल्फिन की असली आबादी का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है. बता दें कि डॉल्फिन के देखने की क्षमता बहुत कम होती है. बिना देखे चंबल की लहरों में अठखेलियां करने वाली इन दुर्लभ डॉल्फिन की मौजूदगी और संख्या अब वैज्ञानिक तरीके से दर्ज की जाएगी. सर्वे की शुरुआत मुरैना के राजघाट से हुई है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा.

भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून की 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी जुटे हैं.यह सर्वे चंबल की जैव विविधता और डॉल्फिन के भविष्य की तस्वीर सामने लाने में अहम साबित हो सकता है.