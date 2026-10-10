बिना आंखों के कैसे अठखेलियां करती है डॉल्फिन, जवाब ढूंढने चंबल नदी में उतरी 4 राज्यों की टीमें
चंबल में शुरू दुर्लभ डॉल्फिन की गिनती, देहरादून के 15 विशेषज्ञों समेत 4 राज्यों की टीमें जुटीं, नदी की लहरों में छिपे खजाने की तलाश. ओपी गोले की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 1:29 PM IST|
Updated : October 10, 2026 at 1:52 PM IST
मुरैना: मध्य प्रदेश की चंबल नदी में जलीय जीव प्रेमियों के लिए एक रोमांचक और उम्मीद जगाने वाली पहल शुरू हुई है. विलुप्त प्राय गांगेय रिवर डॉल्फिन की असली आबादी का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू किया गया है. बता दें कि डॉल्फिन के देखने की क्षमता बहुत कम होती है. बिना देखे चंबल की लहरों में अठखेलियां करने वाली इन दुर्लभ डॉल्फिन की मौजूदगी और संख्या अब वैज्ञानिक तरीके से दर्ज की जाएगी. सर्वे की शुरुआत मुरैना के राजघाट से हुई है, जो 15 अक्टूबर तक चलेगा.
भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून की 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी जुटे हैं.यह सर्वे चंबल की जैव विविधता और डॉल्फिन के भविष्य की तस्वीर सामने लाने में अहम साबित हो सकता है.
गांगेय रिवर डॉल्फिन की खोज
मुरैना की चंबल नदी से जलीय जीव प्रेमियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. विलुप्तप्राय गांगेय रिवर डॉल्फिन की वास्तविक संख्या और उनकी मौजूदा स्थिति का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में आधुनिक तकनीक से वैज्ञानिक सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है. राजघाट से शुरू हुए इस अभियान में चंबल की लहरों में रहने वाली दुर्लभ डॉल्फिन की मौजूदगी, प्राकृतिक आवास और गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन किया जाएगा.
तीन राज्यों की टीमें मिलकर करेंगी गणना
इस विशेष अभियान में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के वन विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं. भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआईआई), देहरादून की 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम भी सर्वेक्षण में जुटी है. आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति के जरिए नदी के अलग-अलग हिस्सों में डॉल्फिन की संख्या का आकलन किया जाएगा. यह सर्वेक्षण 15 अक्टूबर तक चलने की जानकारी दी गई है.
घड़ियाल केंद्र के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि, ''चंबल नदी में डॉल्फिन की गणना के लिए देहरादून की 15 सदस्यीय विशेषज्ञ टीम सर्वे कर रही है. इस अभियान में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर देश के वन विभाग के अधिकारी एवं विशेषज्ञ शामिल हैं. 15 अक्टूबर तक सर्वे पूरा होने के बाद चंबल में डॉल्फिन की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा.''
पांच साल बाद फिर डॉल्फिन की आबादी पर नजर
मुरैना वन विभाग के पिछले आकलन के अनुसार, चंबल नदी में रिवर डॉल्फिन की संख्या करीब 155 बताई गई थी. अब नए सर्वेक्षण से यह पता लगाने की कोशिश होगी कि नदी में इन दुर्लभ जलीय जीवों की वर्तमान स्थिति क्या है. चंबल तीन राज्यों से होकर गुजरती है और अनेक दुर्लभ जलीय जीवों का प्राकृतिक आवास है.
संरक्षण की बनेगी नई रणनीति
सर्वे से मिलने वाले वैज्ञानिक आंकड़े डॉल्फिन के संरक्षण और उनके प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखने की योजनाओं में मददगार होंगे. चंबल प्रेमियों की निगाहें अब सर्वे के नतीजों पर टिकी हैं, क्योंकि ये आंकड़े नदी की जैव विविधता की अहम तस्वीर सामने ला सकते हैं.