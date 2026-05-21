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मध्य प्रदेश के चंबल में भीषण गर्मी, लगातार 3 दिन से 45 डिग्री पर अटका पारा, लू का रेड अलर्ट

भयंकर गर्मी की चपेट में मुरैना, रात का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना है. दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह.

SEVERE HEAT IN CHAMBAL REGION
मध्य प्रदेश के चंबल अंचल में भीषण गर्मी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 8:46 AM IST

3 Min Read
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मुरैना: चंबल अंचल का मुरैना जिला इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. पिछले तीन दिनों से अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पर लगातार बना हुआ है. तेज धूप और गर्म लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है. दोपहर के समय सड़कें सूनसान नजर आ रही हैं. मौसम विभाग ने जिले में लू का अलर्ट जारी किया है. विभाग के अनुसार 15 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की संभावना है. गर्म हवा और तपिश का असर लगातार बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नहीं है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ने की आशंका है. गर्मी का प्रकोप जारी है और जनजीवन प्रभावित हो रहा है.

मुरैना में मई की शुरुआत के साथ ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई थी, जो अब खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है. दिन के समय तेज धूप और आग बरसाती गर्म हवाओं ने हालात और गंभीर कर दिया है. रात का न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जिससे रातें भी राहत देने के बजाय गर्म बनी हुई हैं.

Morena Weather Severe heat in Chambal region
दोपहर में अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह (ETV Bharat)

लू का रेड और यलो अलर्ट जारी

बुधवार को भी पारा 45 डिग्री दर्ज किया गया, जिससे चंबल क्षेत्र में गर्मी का प्रकोप और तेज हो गया है. मौसम विभाग ने आगामी दिनों में 15 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई है. इसी को देखते हुए जिले में लू का रेड और यलो अलर्ट जारी कर दिया गया है. प्रशासन ने नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर न निकलने की सलाह दी है. भीषण गर्मी का असर बाजारों और सड़कों पर साफ देखा जा सकता है, जहां दोपहर के समय सन्नाटा पसरा रहता है.

Chambal region Day temperature at 45 degree Celsius
भयंकर गर्मी की चपेट में मुरैना (ETV Bharat)

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कई इलाकों में गहराया जल संकट

पानी की खपत बढ़ने से कई इलाकों में जल संकट जैसी स्थिति बनने लगी है. वहीं, मजदूर और किसान वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है. अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है. मौसम विभाग के विशेषज्ञ वैज्ञानिक डॉ. हरविंदर सिंह ने बताया की "आने वाले दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की हल्की गिरावट संभव है, लेकिन फिलहाल राहत की कोई बड़ी उम्मीद नहीं है." प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सतर्क रहने और पर्याप्त पानी पीने की अपील कर रहा है. चंबल की धरती फिलहाल भीषण गर्मी की मार झेल रही है और हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.

Morena Weather
चंबल में लू का रेड और यलो अलर्ट जारी (ETV Bharat)

4 साल पहले 45 डिग्री क्रॉस हुआ था तापमान

मौसम विभाग के डॉ. हरविंदर सिंह के अनुसार "हर वर्ष मई के महीने में अधिकतम तापमान 43 से 44 डिग्री के बीच रहता है. विगत 2022 में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था. चार साल बाद पुनः गर्मी ने रिटर्न किया है. पिछले तीन दिन से अधिकतम पारा 45 डिग्री सेल्सियस पर टिका हुआ है."

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