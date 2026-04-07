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चंबल का टर्निंग पॉइंट आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे, सिंधिया की ट्रिक और मिनटों में तय होगी दूरी

आगरा-ग्वालियर एक्सप्रेस-वे बनेगा चंबल के विकास का सुपर हाईवे, बीहड़ों की पहचान से निकलकर तेज रफ्तार विकास की नई कहानियां लिखने को तैयार चंबल.

Union Minister Jyotiraditya Scindia morena visit
आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का जायजा लेते सिंधिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 12:40 PM IST

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Updated : April 7, 2026 at 2:30 PM IST

4 Min Read
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मुरैना: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सोमवार को एक दिवसीय दौरे पर मुरैना पहुंचे. जहां उन्होंने ग्वालियर के बमरौली क्षेत्र पहुंचकर आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य का जायजा लिया. इस दौरान सिंधिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और तय समयसीमा में काम पूरा किया जाए.

उन्होंने कहा कि चंबल क्षेत्र अब हाई-स्पीड कनेक्टिविटी का नया हब बनने जा रहा है. यह एक्सप्रेस-वे सिर्फ दूरी नहीं घटाएगा, बल्कि व्यापार, रोजगार और निवेश के नए दरवाजे खोलेगा. चंबल की तस्वीर बदलने वाला यह प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतर चुका है.

5500 करोड़ की लागत से बन रहा हाई-स्पीड कॉरिडोर (ETV Bharat)

5500 करोड़ की लागत से बन रहा हाई-स्पीड कॉरिडोर

चंबल अंचल, जो कभी बीहड़ों और पिछड़ेपन की पहचान से जाना जाता था, अब तेज रफ्तार विकास की नई कहानी लिखने जा रहा है. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को ग्वालियर के बमरौली क्षेत्र पहुंचकर आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और साफ संदेश दिया कि "यह प्रोजेक्ट चंबल की तकदीर बदलने वाला है. करीब 5500 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा यह 6-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर न सिर्फ आधुनिक कनेक्टिविटी देगा, बल्कि चंबल को आर्थिक रूप से भी मजबूत बनाएगा."

Union Minister Jyotiraditya Scindia
सिंधिया ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का किया निरीक्षण (ETV Bharat)

एक्शन मोड में ज्योतिरादित्य सिंधिया

यह एक्सप्रेस-वे मौजूदा मार्ग से लगभग 32 किलोमीटर छोटा होगा और कुल दूरी करीब 88 किलोमीटर रह जाएगी. खास बात यह है कि जहां अभी आगरा से ग्वालियर पहुंचने में ढाई से 3 घंटे लगते हैं, वहीं इस नए कॉरिडोर के बनने के बाद यह सफर सिर्फ 45 से 50 मिनट में पूरा हो सकेगा. निरीक्षण के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि "गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और तय समय सीमा में काम पूरा किया जाए."

चंबल को देश की मुख्यधारा से जोड़ने में निभाएगा अहम किरदार

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे को अंचल की नई जीवनरेखा बताते हुए कहा, "यह प्रोजेक्ट उद्योग, व्यापार और निवेश के नए अवसर पैदा करेगा. ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के साथ ग्वालियर शहर की एलिवेटेड रोड का निर्माण भी क्षेत्र की तस्वीर बदलने में अहम भूमिका निभाएगा. यह दोनों प्रोजेक्ट मिलकर चंबल को देश की मुख्यधारा से और तेजी से जोड़ेंगे."

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ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे का जायजा लेने पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया (ETV Bharat)

इंफ्रास्ट्रक्चर ही नए भारत की असली ताकत

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ किया कि "ग्वालियर-चंबल अब विकास की नई पटरी पर दौड़ने वाला है. करीब 5500 करोड़ के हाई-स्पीड कॉरिडोर और पश्चिमी बायपास समेत कुल 7000 करोड़ की परियोजनाएं क्षेत्र की तस्वीर बदलेंगी. वहीं 600 करोड़ से बन रहा ग्वालियर का आधुनिक रेलवे स्टेशन इस बदलाव को और रफ्तार देगा." उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नए भारत की असली ताकत बन रहा है.

चंबल कनेक्टिविटी की नई ताकत

चंबल नदी पर बनने वाला सिक्स-लेन आधुनिक ब्रिज अब सिर्फ पुल नहीं, बल्कि विकास की नई पहचान बनने जा रहा है. ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक, "यह विश्वस्तरीय संरचना ग्वालियर-चंबल क्षेत्र को नई ऊंचाई देगी. इसके साथ 1400 करोड़ की लागत से बन रहा 28 किमी लंबा पश्चिमी बायपास शिवपुरी को सीधे जोड़ेगा. नतीजा दिल्ली, ग्वालियर, शिवपुरी और गुना के बीच सफर और आसान तेज और सुगम होगा. चंबल अब दूरी नहीं, कनेक्टिविटी की नई ताकत बन रहा है."

अब तक नेशनल हाईवे-44 पर दिल्ली से गुजरने वाले यात्रियों के लिए जाम सबसे बड़ी मुसीबत था, लंबा इंतजार, बढ़ता सफर और थकान भरी यात्रा आम बात थी, लेकिन अब 6-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर इस परेशानी का अंत करने जा रहा है. यह नया मार्ग न सिर्फ ट्रैफिक का दबाव कम करेगा, बल्कि सफर को तेज, सुगम और समयबद्ध बनाएगा. चंबल अंचल से गुजरने वाला यह बदलाव अब यात्रा को झंझट से आराम में बदलने की तैयारी है.

Last Updated : April 7, 2026 at 2:30 PM IST

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