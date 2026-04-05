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कूनो छोड़ मुरैना के गांव में घुसा चीता, मवेशियों पर लपका, तो चरवाहे ने लाठियों से खदेड़ा

मुरैना में मदनपुर गांव में पहुंचा चीता, ग्रामीणों में दहशत, कूनो नेशनल पार्क की टीम कर रही है मॉनिटरिंग.

MORENA VILLAGE ENTERED CHEETAH
कूनो की बाउंड्री लांघ मुरैना के गांव में घुसा चीता (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 10:10 PM IST

2 Min Read
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मुरैना: कूनो नेशनल पार्क की बाउंड्री पार कर एक चीता मुरैना के अटार पंचायत के मदनपुरा गांव तक पहुंच गया. जंगल में मवेशियों का शिकार करने की कोशिश कर रहे चीते को चरवाहों ने हिम्मत दिखाते हुए लाठियों से खदेड़ दिया, लेकिन इसके बाद से ग्रामीणों में दहशत है और उन्होंने मवेशियों को जंगल ले जाना बंद कर दिया है. इसी बीच पहाड़गढ़ क्षेत्र के ईश्वरा महादेव मंदिर के पास भालू का मूवमेंट भी सामने आया है. वन विभाग की टीमें दोनों जगह सक्रिय हैं, लेकिन लगातार हो रही इन घटनाओं ने चंबल क्षेत्र में वन्यजीवों की बढ़ती हलचल और लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है.

लाठियों से चीता को खदेड़ा

गांव के चरवाहे रोज की तरह शनिवार शाम मवेशी चरा रहे थे. तभी अचानक तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ चीता उनके बीच आ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चीता मवेशियों की ओर झपटा ही था कि एक चरवाहे ने हिम्मत दिखाते हुए लाठियों से उसे खदेड़ दिया. इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया, जिसमें चीता मवेशियों के बीच इधर-उधर भागता नजर आ रहा है. गनीमत रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई और सभी सुरक्षित रहे.

लाठियों से चीता को खदेड़ा (ETV Bharat)

ईश्वरा महादेव मंदिर के पास दिखा भालू

मुरैना के पहाड़गढ़ क्षेत्र में स्थित ईश्वरा महादेव मंदिर के पास बीते रोज एक भालू का मूवमेंट दिखाई दिया है. स्थानीय लोगों के अनुसार शनिवार शाम को श्रद्धालु दर्शन करने ईश्वरा महादेव मंदिर जा रहे थे. इसी दौरान मंदिर की तलहटी में उनको एक भालू नजर आया. भालू को देखते ही श्रद्धालु दहशत में आ गए और वे बिना भगवान के दर्शन किये ही वापस लौट गए.

Shepherd chased cheetah with sticks
चरवाहे ने लाठियों से चीता को खदेड़ा (ETV Bharat)
Morena Bear near temple
ईश्वरा महादेव मंदिर के पास दिखा भालू (ETV Bharat)

वन विभाग के अधीक्षक श्याम सिंह चौहान ने बताया कि "वन विभाग को पहाड़गढ़ में भालू होने की सूचना मिली. जिसके लिए वन विभाग की टीम को निर्देशित किया गया है. टीम भालू की तलाश कर रही है. इसके साथ ही गांव की तरफ आए चीते का कूनो की टीम लगातार पीछा कर रही है. उसकी भी मॉनिटरिंग हो रही है."

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