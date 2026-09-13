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मिट्टी में गढ़े बप्पा की कहानी सुनकर चौंक जाएंगे आप, मुरैना में 15 साल से चल रही अनोखी पहल

ये प्रतिमाएं अंबाह, पोरसा, सबलगढ़, श्योपुर, भिंड के गोरमी, आगरा और राजस्थान के धौलपुर तक भेजी जा रही हैं. इन प्रतिमाओं की कीमत 1100 रुपए से लेकर 18 हजार रुपए तक है. बढ़ती मांग को देखते हुए वासुदेव ने कोलकाता से करीब 12 कुशल मूर्तिकारों को बुलाया है. ये कलाकार जून माह से 2 फीट से लेकर 9 फीट तक की मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं और अब दिन-रात उन्हें अंतिम रूप देने में जुटे हैं. मिट्टी से आकार लेते बप्पा की भव्य प्रतिमाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं. दूर-दूर से लोग इन्हें देखने और बुक कराने पहुंच रहे हैं."

मूर्तिकार वासुदेव ने बताया कि "साल 2011 में पीओपी और केमिकल से बनी प्रतिमाओं के जलीय जीवों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए काली मिट्टी, गेहूं के भूसे और धान की घास से प्रतिमाएं बनाने की शुरुआत की. पहले साल उन्हें महज 10-11 प्रतिमाओं के ऑर्डर मिले, लेकिन धीरे-धीरे उनकी कला लोगों के बीच पहचान बनाने लगी. इस साल उनके पास करीब 30 से 35 गणेश प्रतिमाओं और 100 माता की प्रतिमाओं के ऑर्डर हैं.

गणेश उत्सव को लेकर मुरैना में लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है. पूरे शहर में पंडाल सज चुके हैं और भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है. इस बार मुरैना में गणपति बप्पा की भक्ति के साथ मिट्टी और पर्यावरण संरक्षण की अनूठी कहानी भी देखने को मिल रही है. बड़ोखर स्थित नंदेपुरा रोड पर मूर्तिकार वासुदेव राठौर पिछले 15 वर्षों से मिट्टी की गणेश और दुर्गा प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं.

मुरैना: देशभर में 14 सितंबर यानि सोमवार से गणेश महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है. भगवान गणेश के स्वागत के लिए मुरैना में तैयारियां अपने चरम पर हैं. यहां बप्पा की भक्ति के साथ पर्यावरण संरक्षण की एक खूबसूरत कहानी भी आकार ले रही है. मुरैना के बड़ोखर क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से मूर्तिकार वासुदेव राठौर मिट्टी की गणेश और दुर्गा प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं. वहीं कलकत्ता से आए कलाकार भी मिट्टी और प्राकृतिक घास से बनी गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं. खास बात यह है कि मुरैना में तैयार हो रही इन प्रतिमाओं की मांग उत्तर प्रदेश और राजस्थान तक है.

कलाकारों की खास कलाकारी

गणेशोत्सव की आहट के बीच बासू मूर्तिकार की कार्यशाला में भगवान गणेश की भव्य प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. यहां दो फीट से लेकर 9 फीट तक की प्रतिमाओं को कलाकारों ने अपनी कल्पना और हुनर से आकार दिया है. सबसे खास शंकर स्वरूप गणेश की प्रतिमा है, जिसमें विघ्नहर्ता भगवान शिव के दिव्य रूप में नजर आ रहे हैं. इसके साथ बाल गणेश, नर्सिंग रूप गणेश, लालबाग के राजा और नंदी पर सवार गणेश की प्रतिमाएं भी तैयार की गई हैं. मिट्टी और रंगों से सजी इन प्रतिमाओं में की गई बारीक नक्काशी देखते ही बनती है. हर प्रतिमा में कलाकारों की मेहनत और भक्ति साफ दिखाई देती है, मानो आस्था ने खुद आकार ले लिया हो.

प्रतिमा तैयार करने में किन चीजों का होता है उपयोग

मिट्टी की इन प्रतिमाओं को बनाने की प्रक्रिया जितनी अद्भुत है, उतनी ही पारंपरिक भी. आइए जानते हैं, किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है इन मूर्तियों को गढ़ने में- सबसे पहले बांस का ढांचा तैयार किया जाता है, फिर उसे जूट की रस्सी से बांधा जाता है. शरीर का आकार देने के लिए लगाया जाता है. पुआल और भूसा. इसके बाद चढ़ाई जाती है, विशेष प्रकार की मिट्टी. बारीक नक्काशी के लिए मुलायम काली मिट्टी इस्तेमाल होती है. मजबूती के लिए कपड़ा और गोबर-मिट्टी का लेप लगाया जाता है.

अंतिम रूम में गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

अंतिम रूप देने के लिए सफ़ेद मिट्टी की परत चढ़ती है. रंग भरने के लिए प्राकृतिक रंग और वॉटर कलर्स का इस्तेमाल होता है. हल्की सजावट के लिए कागज और पापियर माशे काम आता और अंत में चमक बढ़ाने के लिए सुनहरी और चमकीली सजावट सजाई जाती है. इन सबको संभालने और टिकाने के लिए नीचे मजबूत लकड़ी का स्टैंड लगाया जाता है. यही वजह है कि जब ये प्रतिमाएं तैयार होती है, तो लगता है जैसे मिट्टी में जान आ गई हो और देवत्व स्वयं हमारे बीच आकर खड़ा हो गया हो.

15 सालों से गणेश प्रतिमा तैयार कर रहे वासुदेव (ETV Bharat)

घर-घर विराजेंगे गणपति बप्पा

गणेश चतुर्थी का पर्व सोमवार को मनाया जाएगा. पंडित विष्णु बाबा शास्त्री के अनुसार "गणपति स्थापना और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:02 बजे से दोपहर 1:31 बजे तक रहेगा. इस दौरान श्रद्धालु घरों और सार्वजनिक पंडालों में विधि-विधान से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना करेंगे. गणेशोत्सव का समापन 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति विसर्जन के साथ होगा. भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हर साल गणेश चतुर्थी मनाई जाती है. इस अवसर पर शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है. धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान गणेश को विघ्नहर्ता माना जाता है. उनकी पूजा करने से जीवन के संकट दूर होने और घर में सुख-समृद्धि आने की मान्यता है."

10 दिन तक चलेगा गणेशोत्सव, शहर में सजे आकर्षक पंडाल

गणेशोत्सव को लेकर घरों के साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर भी गणपति प्रतिमाओं की स्थापना की गई है. शहर के हनुमान चौराहा, महामाया मंदिर रोड, गणेशपुरा, गोपालपुरा, संजय कॉलोनी, रामनगर, महावीरपुरा और नैनागढ़ रोड सहित विभिन्न इलाकों में गणेश पंडाल सजाए गए हैं. पंडालों को आकर्षक विद्युत सजावट और फूलों से सजाया गया है. आयोजन समितियों द्वारा दस दिनों तक सुबह और शाम गणपति की आरती की जाएगी. इसके साथ ही भजन-कीर्तन, धार्मिक प्रवचन और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे.

बप्पा की अद्भुत गणेश प्रतिमा (ETV Bharat)

जिला प्रशासन ने की मिट्टी के गणेश खरीदने व बेचने के अपील

मुरैना के वरिष्ठ पत्रकार सतेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया की "गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाएं खरीदने और बेचने की अपील की है. इसके लिए कलेक्टर लोकेश जांगिड़ अलग-अलग स्तर पर बैठक भी कर चुके हैं. कलेक्टर ने कहा है कि मिट्टी की प्रतिमाएं प्राकृतिक रूप से पानी में घुल जाती हैं, जिससे जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता. वहीं प्लास्टर ऑफ पेरिस और रासायनिक रंगों से बनी प्रतिमाओं के विसर्जन से पानी प्रदूषित होने के साथ जलीय जीवों को भी नुकसान पहुंच सकता है.