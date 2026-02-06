ETV Bharat / state

सिंधिया रियासत काल का महटौली बांध का गेट जाम, मुरैना में पानी ओव्हरफ्लो होने से फसलें चौपट

मुरैना की बानमौर तहसील में बे-मौसम बारिश से महटौली बांध का गेट जाम. एक दर्जन से ज्यादा गांव में खेतों में खड़ी फसलें चौपट.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 2:33 PM IST

3 Min Read
मुरैना: कुदरत की मार और सिस्टम की लापरवाही ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया. बीते दिनों बे-मौसम बारिश से बानमौर क्षेत्र के सिंधिया रियासत काल के महटौली बांध का गेट जाम हो गया और देखते ही देखते पानी ओवरफ्लो होकर बुधवार-गुरुवार रात खेतों में घुस गया. एक दर्जन से अधिक गांवों की सैकड़ों बीघा में खड़ी रबी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है.

परेशान किसानों ने गुरुवार को नायब तहसीलदार के पास पहुंचकर आपबीती सुनाई. अपनी परेशानियों को बताते हुए किसानों ने राहत और स्थायी समाधान की मांग की है. तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर हालात देखे और तालाब की तत्काल सफाई के निर्देश दिए हैं.

एक दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा पानी, फसलें बर्बाद

मुरैना की बानमौर तहसील क्षेत्र के महटौली, बड़ापुरा, बरईपुरा चक भूराडंडा, खासाराम का पुरा, प्रताप पुरा, पारोली और भाकरी गांव में बांध का पानी ओव्हरफ्लो होने से खेतों में पानी भर गया.

किसान कांग्रेस के नेता रामचित्र सिंह महाना ने बताया कि "बे-मौसम बारिश से सिंधिया रियासत काल के महटौली बांध का गेट जाम होने के कारण बांध ओव्हेरफ्लो हो गया है. यही नहीं इसमें स्वर्ण रेखा नदी का पानी भी लगातार आ रहा है. बांध का पानी ओव्हरफ्लो होने के कारण आसपास के खेतों में पानी भर गया है. इसने एक दर्जन से अधिक गांवों की सैकड़ों बीघा जमीन को अपनी चपेट में ले लिया है. इससे खेतों में खड़ी गेंहू, सरसों की फसल जल मग्न होने से चौपट होने लगी है."

तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा

पानी की निकासी नहीं होने से खेतों में लगी फसलें चौपट होने लगी हैं. गुरुवार को किसान इकठ्ठे होकर बानमोर तहसीलदार कार्यालय पहुंचे. यहां पर उन्होंने नायब तहसीलदार वंदना यादव को पूरी जानकारी देते हुए ज्ञापन सौंपा. किसानों की समस्या सुनने के बाद नायब तहसीलदार वंदना यादव ने मौजा पटवारी को लेकर मौके का जायजा लिया.

तहसीलदार ने अधिकारियों को दिए निर्देश

मौके पर निरीक्षण के दौरान ही तहसीलदार ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से बातचीत कर तालाब की सफाई और उसका गेट दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि तालाब का पानी आसानी से आगे की ओर निकल सके. तहसीलदार वंदना यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि "बांध की समुचित सफाई कराने, आवश्यकता अनुसार बांध के गेट खुलवाने ओर जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जल संसाधन विभाग को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं."

किसानों ने दी चेतावनी

किसानों ने तहसीलदार को सौंपे पत्र में मांग की है कि फसलों के नुकसान का तत्काल सर्वे कराये और पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही बांध की तुरंत सफाई और जल निकासी व्यवस्था के लिए बड़ा गेट लगाया जाये. किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ मुरैना कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर आंदोलन किया जाएगा.

