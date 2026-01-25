ETV Bharat / state

मुरैना में फिल्मी स्टाइल में सब इंजीनियर को पीटा, पार्षद के बेटे ने सरेआम दी थी देख लेने की धमकी

मुरैना नगर निगम क्षेत्र के मुड़ियाखेरा के पास नाले के दोनों ओर खुदाई का कार्य चल रहा है. इसी कार्य की निगरानी नगर निगम के मदाखलत अधिकारी फरमान खान द्वारा की जा रही थी. शनिवार दोपहर करीब 3 बजे वे भोजन के लिए जेएस गार्डन के पीछे सुभाष नगर स्थित अपने निवास पर पहुंचे. खाना खाने के बाद फरमान खान अपने शासकीय वाहन से वापस मुड़ियाखेरा जा रहे थे. इसी दौरान ओवरब्रिज रोड पर जेएस गार्डन के सामने अचानक 7–8 युवकों ने उनका सरकारी वाहन रोक लिया.

हमले के दौरान बदमाशों ने मदाखलत अधिकारी के साथ ना सिर्फ मारपीट की, बल्कि लाठियों से शासकीय वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिया. इसमें वाहन चालक को भी चोटें आई है. इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, उधर एफआईआर दर्ज न होने पर नगर निगम के इंजीनियर कलेक्टर और एसपी बंगले पहुंचे.

मुरैना: ऐसा लगता है कि मुरैना में बदमाशों के दिल से खाकी का खौफ बिलकुल गायब हो गया है. यही वजह है कि बदमाश दिन-दहाड़े अधिकारियों पर भी जानलेवा हमला करने से बाज नहीं आ रहे हैं. ऐसा ही एक मामला शनिवार दोपहर स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में सामने आया है. यहां आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने नगर निगम के मदाखलत अधिकारी पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला कर दिया.

मुरैना में मदाखलत अधिकारी पर लाठी डंडों से हमला (ETV Bharat)

शासकीय वाहन में तोड़फोड़

आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने उपयंत्री फरमान खान को बातचीत करने के लिए वाहन से नीचे उतरने के लिए कहा. जैसे ही खान ने वाहन की खिड़की का शीशा खोला, तभी एक युवक ने उन्हें दो-चार थप्पड़ जड़ दिए. इसके बाद अन्य बदमाशों ने लाठी-डंडों से उन पर हमला बोल दिया. हमलावरों ने न केवल अधिकारी के साथ मारपीट की, बल्कि डंडों से शासकीय वाहन के शीशे भी तोड़ दिए, जिससे वाहन क्षतिग्रस्त हो गया.

जान से मारने की धमकी का आरोप

हमले के दौरान मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. आरोप है कि जाते-जाते आरोपियों ने फरमान खान को जान से मारने की धमकी दी. जिसके बाद एक कार में सवार होकर मौके से फरार हो गए. घटना के बाद घबराए मदाखलत अधिकारी फरमान खान सीधे स्टेशन रोड थाना पहुंचे. जहां उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए लिखित शिकायत आवेदन सौंपा और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की.

मुरैना नगर निगम के मदाखलत अधिकारी फरमान खान पर हमला (ETV Bharat)

आरोपियों के खिलाफ लिखित शिकायत

इस मामले में सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने बताया कि "नगर निगम के मदाखलत प्रभारी फरमान खान पर कुछ लोगों द्वारा मारपीट और शासकीय वाहन में तोड़फोड़ करना बताया गया है. फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों को जल्द पकड़ा जाएगा."

शनिवार को देख लेने का आरोप

मदाखलत प्रभारी फरमान खान ने बताया कि "शुक्रवार को गणेशपुरा स्थित फूटी पुलिया के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी. यहां पर वार्ड-42 की महिला पार्षद के बेटे सोनू सिकरवार ने सरेआम अधिकारियों के सामने धमकी दी थी. कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे सोनू सिकरवार ने उन्हें शनिवार को देख लेने की धमकी दी थी. सोनू सिकरवार और उसके साथियों पर शंका जाहिर करते हुए हमले के आरोप लगाए है."

नगर निगम के मदाखलत प्रभारी फरमान खान के ऊपर दिनदहाड़े हुए जानलेवा हमले और सीसीटीवी फुटेज के बाद भी स्टेशन रोड थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की. जिसके बाद नगर निगम के इंजीनियर एकजुट होकर कलेक्टर बंगले पर पहुंचे. बंगले पर कलेक्टर के मौजूद न होने पर इंजीनियर एसपी बंगला पहुंच गए, लेकिन यहां भी उन्हें पुलिस अधीक्षक के बंगले में न होने की बात पता चली. जिसके बाद इंजीनियर फिर से स्टेशन रोड थाना पहुंचे. शनिवार रात 11 बजे तक थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी.