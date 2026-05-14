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चंबल में मामा की हैवानियत, 14 साल की भांजी के मुंह में कपड़ा ठूंसकर किया दुष्कर्म

मुरैना: शादी की खुशियां, रिश्तेदारों की भीड़ और शहनाइयों के बीच मुरैना जिले के एक गांव से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात सामने आई है. 13 साल की मासूम शादी समारोह में शामिल होने आई थी. आरोप है कि रिश्ते के मामा ने मासूम के साथ जबरन दुष्कर्म किया. बच्ची की आवाज बाहर न जाए, इसलिए आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा तक ठूंस दिया और वारदात के बाद मौके से फरार हो गया. घटना सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई. स्टेशन रोड थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है.

शादी में शामिल होने ग्वालियर से आई थी पीड़िता

यहां स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्ते के मामा ने ही 14 साल की मासूम भांजी को हवस का शिकार बना डाला. ग्वालियर निवासी पीड़िता अपने माता-पिता के साथ 5 मई को मामा के घर पर आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आई थी. शादी के बाद बच्ची वहीं रुक गई, जबकि माता-पिता वापस ग्वालियर लौट गए थे. बताया जा रहा है कि 9 मई की रात मासूम घर में सो रही थी, तभी रिश्ते में मामा लगने वाला युवक उसके पास पहुंचा और मोबाइल चार्जर देने का बहाना बनाकर उसे अपने साथ ले गया.

भांजी से जबरदस्ती, मुंह में ठूंसा कपड़ा

आरोप है कि इसके बाद उसने बच्ची के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी. पीड़िता ने आरोपी को रिश्तों की दुहाई दी, लेकिन दरिंदे पर इसका कोई असर नहीं हुआ. जब बच्ची ने चीखने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला. घटना के बाद डरी-सहमी पीड़िता 10 मई को ग्वालियर पहुंची और परिजनों को आपबीती सुनाई.