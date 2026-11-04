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खाना खाकर ट्रैक पर जा बैठे 3 दोस्त, ऊपर से दौड़ गई ट्रेन, 2 की मौत, एक नाबालिग गंभीर

मुरैना में ट्रेन से कटकर दो की मौत ( ETV Bharat )

मुरैना/बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के मुरैना और बुरहानपुर में हादसों में तीन की मौत हो गई. मुरैना में रेलवे ट्रैक पर मौत का ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. खाना खाने के बाद टहलने निकले तीन दोस्त रेलवे पटरी पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका नाबालिग साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रेलवे ट्रैक पर अक्सर लोग नशा करने के लिए बैठते हैं.

खाना खाने के बाद ट्रैक पर बैठे दोस्त