खाना खाकर ट्रैक पर जा बैठे 3 दोस्त, ऊपर से दौड़ गई ट्रेन, 2 की मौत, एक नाबालिग गंभीर
मुरैना में पटरी पर बैठना 3 दोस्तों को पड़ा भारी, ट्रेन से कटकर दो की मौत, तीसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा. रिपोर्ट-ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:29 AM IST
मुरैना/बुरहानपुर: मध्य प्रदेश के मुरैना और बुरहानपुर में हादसों में तीन की मौत हो गई. मुरैना में रेलवे ट्रैक पर मौत का ऐसा मंजर देखने को मिला, जिसने दो परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. खाना खाने के बाद टहलने निकले तीन दोस्त रेलवे पटरी पर पहुंच गए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा. ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका नाबालिग साथी गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया. स्थानीय निवासियों का आरोप है कि रेलवे ट्रैक पर अक्सर लोग नशा करने के लिए बैठते हैं.
खाना खाने के बाद ट्रैक पर बैठे दोस्त
घटना स्टेशन रोड थाना क्षेत्र की सिंगल बस्ती के पास तीसरी नई रेलवे लाइन की है. मृतकों की पहचान उत्तमपुरा की गनपत गली निवासी 18 वर्षीय आदित्य उर्फ छोटू पारा और 20 वर्षीय देव पहाड़िया के रूप में हुई है. वहीं, घायल की पहचान उत्तमपुरा निवासी 16 वर्षीय अमन उर्फ खोया रामपुरे के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, तीनों दोस्त सोमवार रात खाना खाने के बाद रोजाना की तरह टहलने के लिए रेलवे लाइन की तरफ चले गए थे. इसी दौरान वे ट्रैक पर बैठे हुए थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन वहां से गुजरी और तीनों उसकी चपेट में आ गए.
ट्रेन की चपेट में आने से दो की मौत, एक गंभीर
हादसे में आदित्य और देव ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि अमन गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही स्टेशन रोड थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे ग्वालियर रेफर कर दिया. मंगलवार को दोनों मृतकों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिए गए. पुलिस ने मर्ग कायम कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. अमन का ग्वालियर में उपचार जारी है.
शराब लेने के लिए पटरी पार करते हैं लोग
उत्तमपुरा निवासी शशि कुमार ने बताया कि, ''सिंगल बस्ती क्षेत्र में कथित तौर पर अवैध शराब की बिक्री होती है. उत्तमपुरा के कई लोग शराब लेने के लिए रेलवे पटरी पार करके यहां आते हैं और आसपास बैठते हैं.'' उनका आरोप है कि, शराब के अलावा कुछ युवा अन्य प्रकार का नशा भी करते हैं. यह ट्रेन हादसा भी इसी माहौल से जुड़ा हो सकता है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से क्षेत्र में नशे के कारोबार पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है. उन्होंने पुलिस से सवाल किया कि आखिर रेलवे लाइन के आसपास युवाओं की ऐसी गतिविधियों पर निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही है. घटना की सूचना उन्हें जीआरपी पुलिस के माध्यम से मिली थी.
स्टेशन रोड थाना प्रभारी दर्शन शुक्ला ने बताया कि, ''सोमवार रात सिंगल बस्ती के पास ट्रेन की चपेट में आने से दो युवकों की मौत हुई है, जबकि एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हुआ है. उसे ग्वालियर रेफर किया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि तीनों युवक रेलवे ट्रैक पर किस वजह से मौजूद थे. हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.''
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बुरहानपुर में 2 बाइकों की टक्कर, एक की मौत
बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के बड़े पुलिया के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दो बाइक सवारों के बीच आमने सामने से जोरदार टक्कर हो गई, इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग युवक बताए जा रहे हैं, इसमें 2 गंभीर और एक सामान्य घायल है. स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बाइक को सड़क से हटाया गया. इसके बाद तीनों घायलों को डायल 112 की सहायता से जिला अस्पताल में पहुंचाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है. शिकारपुरा पुलिस मामले की जांच कर रही है.