ETV Bharat / state

मुरैना सदर बाजार में भारी बवाल, व्यापारी और ठेला यूनियन आमने-सामने, बाजार बंद कर प्रदर्शन

मुरैना सदर बाजार में शुक्रवार दोपहर एक मामूली कहासुनी देखते-ही-देखते एक बड़े विवाद में बदल गई. यहां दुकान के सामने हाथ ठेला लगाने को लेकर एक व्यापारी और हाथ ठेला दुकानदार के बीच विवाद हो गया. आरोप है कि व्यापारी ने गुस्से में आकर ठेला दुकानदार का सामान सरेआम सड़क पर फेंक दिया.

हालात बिगड़ते देख नगर निगम कमिश्नर, एसडीएम और सीएसपी मौके पर पहुंचे और हालात संभालने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी अपनी मांगों पर अड़े रहे. व्यापारियों ने कहा कि जब तक ठेले नहीं हटेंगे, बाजार नहीं खुलेगा. इसी बीच देर रात नगर निगम ने सौंदर्यीकरण के नाम पर सदर बाजार में डिवाइडर तोड़कर काम शुरू कर दिया. अब सवाल यह है कि प्रशासन इस टकराव का समाधान कैसे निकलेगा और सदर बाजार की स्थिति फिर से कब सामान्य होगी.

मुरैना: सदर बाजार में शुक्रवार को हुआ एक छोटा सा विवाद देखते ही देखते बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक मुद्दा बन गया. हाथ ठेला दुकानदारों और व्यापारियों के बीच शुरू हुई तनातनी ने पूरे बाजार की रफ्तार रोक दी. ठेला हटाने की मांग को लेकर व्यापारी दिनभर धरने पर बैठे रहे, जिसके बाद शाम होते-होते हाथ ठेला यूनियन भी सड़क पर उतर आई. ठेला चालकों का आरोप है कि उनसे लंबे समय से अवैध वसूली की जा रही है और विरोध करने पर उनके एक साथी के साथ मारपीट तक की गई.

व्यापारी ने बताया है कि विवाद के बाद एक ठेला व्यापारी खुद अपना ठेला पलटाकर वहां से चला गया. कुछ देर बाद कई लोगों के साथ मौके पर पहुंचा और शो-रूम संचालक से भिड़ गया. आरोप है कि ठेला व्यापारी ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि रात में शो-रूम के कांच तोड़े जाएंगे और खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी जाएगी. इस धमकी से व्यापारियों में दहशत फैल गई.

मुरैना में व्यापारियों ने बाजार बंद कर जताया विरोध (ETV Bharat)

व्यवसायियों ने बाजार बंद कर किया प्रदर्शन

सदर बाजार में हालात बिगड़ते देख पीड़ित व्यापारी ने अन्य दुकानदारों को पूरी घटना की जानकारी दी. इसके बाद सदर बाजार एसोसिएशन हरकत में आई और सुरक्षा को देखते हुए पूरे बाजार को बंद करने का फैसला किया. एसोसिएशन ने प्रशासन से हाथ ठेला वालों को हटाने की मांग की. इस घटना की खबर फैलते ही सदर बाजार एसोसिएशन के व्यापारी एकजुट हो गए और हनुमान चौराहे पर पहुंचकर पूरे सदर बाजार को बंद करा दिया. शटर गिरते ही बाजार में सन्नाटा छा गया और व्यापारी धरने पर बैठ गए.

मार्केट से ठेला हटाने की मांग

मार्केट में धरना प्रदर्शन की सूचना मिलते ही नगर निगम कमिश्नर सतेंद्र धाकरे, एसडीएम मुरैना भूपेंद्र कुशवाहा और सीएसपी दीपाली चंदेरिया मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने व्यापारियों को समझाने और बाजार खुलवाने की कोशिश की, लेकिन व्यापारी अपनी मांग पर अड़े रहे.

सदर बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र माहेश्वरी ने कहा कि "मेरी लड़ाई पुलिस या जिला प्रशासन से नहीं, बल्कि नगर निगम की नाकाम व्यवस्था से है. निगम अधिकारी पिछले 2 वर्षों से हाथ ठेला हटाने का आश्वासन देते आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. अब आश्वासन नहीं, सीधे कार्रवाई चाहिए, तभी धरना खत्म होगा."

मुरैना सदर बाजार से ठेला व्यापारियों को निकालने की मांग (ETV Bharat)

व्यापारियों पर अवैध वसूली और मारपीट के आरोप

व्यापारियों की चेतावनी के बाद निगम कमिश्नर ने तत्काल 15 मिनट के भीतर हाथ ठेले हटाने के निर्देश दिए. अनाउंसमेंट होते ही माहौल और गरमा गया. हाथ ठेला यूनियन भी सड़कों पर उतर आई और ठेला दुकानदारों ने बीच सड़क पर धरना शुरू कर दिया. यूनियन ने व्यापारियों पर अवैध वसूली और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए.

ठेला यूनियन का कहना है कि वे बाजार खाली करने को तैयार हैं, लेकिन नगर निगम उन्हें उचित वैकल्पिक स्थान दे, ताकि उनकी रोजी-रोटी चल सके. इस पूरे घटनाक्रम ने सदर बाजार को विवाद और टकराव का अखाड़ा बना दिया.

मार्केट में सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग

व्यापारी रविंद्र माहेश्वरी ने बताया कि "शुक्रवार को बिस्किट ठेला संचालक ने न सिर्फ धमकियां दीं, बल्कि शो-रूम के कांच तोड़ने और रात के अंधेरे में खड़ी गाड़ियों में आग लगाने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया. इस घटना के बाद व्यापारियों में भारी रोष है. जब तक हाथ ठेला व्यवस्था लागू नहीं होती और बाजार में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक ये तनाव यूं ही बना रहेगा. जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक धरने पर बैठे रहेंगे."

2 करोड़ के टेंडर को मिली मंजूरी

सदर बाजार की सूरत बदलने की तैयारी अब जमीन पर उतर आई है. नगर निगम ने बाजार को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए जो प्लान तैयार किया था, वह अब अमल में लाया जा रहा है. शुक्रवार को हुए विवाद के बाद करीब 2 करोड़ रुपए के टेंडर को मंजूरी मिलने के बाद सौंदर्यीकरण का काम शुरू कर दिया गया. इस राशि से सदर बाजार को नया और व्यवस्थित स्वरूप दिया जाएगा. व्यापारियों की लगातार मांग के बाद नगर निगम प्रशासन ने संबंधित कंपनी को तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं.

नगर निगम कमिश्नर सतेन्द्र धाकरे ने बताया कि "सदर बाजार के सौंदर्यीकरण की पूरी रूपरेखा पहले ही तैयार की जा चुकी थी और अब उसके मूल स्वरूप को निखारने का कार्य शुरू हो गया है. जैसे-जैसे काम आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे हाथ ठेला व्यापारियों को नाला नंबर दो और तीन की ओर शिफ्ट किया जाएगा. जहां उनके लिए स्थायी स्थान तय होगा. इस योजना से सदर बाजार न सिर्फ खूबसूरत बनेगा, बल्कि अव्यवस्था और विवादों पर भी अब विराम लग गया."