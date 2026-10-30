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नेशनल हाईवे-44 पर ट्रक ने बाइक को उड़ाया, 3 मजदूरों की मौत, पिया के लौटने का इंतजार अधूरा

मुरैना हादसे में 3 मजदूरों की मौत ( ETV Bharat )

मुरैना: करवा चौथ की रात जब सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थीं, उसी रात मुरैना में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. जिन घरों में अपनों के लौटने का इंतजार था, वहां मौत की खबर पहुंचते ही मातम पसर गया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर घरौंना मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन मजदूरों को कुचल दिया. हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं. तीनों दिनभर मजदूरी करने के बाद अपने घर लौट रहे थे. हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया.

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