नेशनल हाईवे-44 पर ट्रक ने बाइक को उड़ाया, 3 मजदूरों की मौत, पिया के लौटने का इंतजार अधूरा
करवा चौथ की रात मुरैना में मातम, घर लौट रहे तीन मजदूरों की जिंदगी निगल गया तेज रफ्तार ट्रक, मृतकों में दो सगे भाई. रिपोर्ट-ओपी गोले
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 9:57 AM IST
मुरैना: करवा चौथ की रात जब सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र की दुआ मांग रही थीं, उसी रात मुरैना में एक भीषण सड़क हादसे ने तीन परिवारों की खुशियां हमेशा के लिए छीन लीं. जिन घरों में अपनों के लौटने का इंतजार था, वहां मौत की खबर पहुंचते ही मातम पसर गया. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे-44 पर घरौंना मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार तीन मजदूरों को कुचल दिया. हादसे में तीनों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में दो सगे भाई भी शामिल हैं. तीनों दिनभर मजदूरी करने के बाद अपने घर लौट रहे थे. हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया.
रोजी-रोटी कमाने निकले, रास्ते में जिंदगी से जंग हारे
मृतकों की पहचान हिंगोना कला गांव निवासी 31 वर्षीय कल्लू माहौर, 18 वर्षीय गोपी माहौर और 50 वर्षीय प्रकाश माहौर के रूप में हुई है. तीनों पेशे से मजदूर थे. गुरुवार सुबह वे काम की तलाश में मुरैना शहर आए थे. दिनभर पसीना बहाकर मेहनत की और रात में बाइक से गांव लौटने लगे. सिविल लाइन थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कल्लू और गोपी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रकाश गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों को जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां उपचार के दौरान प्रकाश ने भी दम तोड़ दिया.
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परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़
दुर्घटना के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और जाम की स्थिति बन गई. ट्रक चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया. पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. शुक्रवार को तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा. करवा चौथ के दिन हुए इस हृदयविदारक हादसे ने हिंगोना कला गांव में मातम पसरा दिया. सवाल यह है कि तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम कब लगेगी, ताकि सड़कें इस तरह परिवारों के चिराग न बुझाएं.
हादसे के बाद चालक फरार, तलाश जारी
सिविल लाइन थाना प्रभारी उदयभान सिंह यादव ने बताया कि, ''गुरुवार रात नेशनल हाईवे पर घरौंना मंदिर के पास एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी. बाइक पर सवार तीन लोगों में से दो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया. तीनों पेशे से मजदूर थे और मुरैना से अपने गांव हिंगोना कला जा रहे थे. आज शुक्रवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा. पुलिस ट्रक और उसके चालक की तलाश कर रही है.''