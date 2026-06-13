ETV Bharat / state

आगरा से हैदराबाद जा रहा हाईवे पर हुआ राख, लाखों का माल धुआं

आगरा से हैदराबाद जा रहा ट्रक बना आग का गोला ( ETV Bharat )

मुरैना: पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में स्टेट हाईवे-544 पर शुक्रवार दोपहर एक हादसा हो गया. पहाड़गढ़ और मरा गांव के बीच प्लाईवुड से भरे एक ट्रक में अचानक आग लग गई. देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया और ट्रक धू-धू कर जलने लगा. घटना के बाद हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और दोनों ओर जाम लग गया.

जानकारी के अनुसार, ये ट्रक आगरा से हैदराबाद प्लाईवुड लेकर जा रहा था. इस दौरान मुरैना के पहाड़गढ़ थाना क्षेत्र में अचानक वाहन में आग लग गई. ट्रक चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को हाईवे किनारे खड़ा किया और तुरंत बाहर निकलकर पुलिस को सूचना दी. जानकारी मिलते ही पहाड़गढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कैलारस नगर पालिका तथा गेल इंडिया के दमकल वाहनों को बुलाया गया.

घंटेभर धधकता रहा वाहन (ETV Bharat)

लाखों का सामान जलकर राख

तीन दमकल वाहनों ने करीब एक घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि, तब तक ट्रक और उसमें लदा पूरा प्लाईवुड जलकर राख हो चुका था. प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, हादसे में करीब 50 लाख रु का नुकसान हुआ है. राहत की बात यह रही कि चालक और हेल्पर दोनों सुरक्षित बच गए.

ट्रक में आग लगने से लाखों का माल जाकर राख (ETV Bharat)

कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

पहाड़गढ़ थाना प्रभारी राजेन्द्र सिंह परिहार ने बताया, "सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी, दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया. घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है. ट्रक चालक और हेल्पर दोनों सुरक्षित हैं." ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को इंदौर से सामने आया है जहां सड़क पर चलते हुए एक नई ब्रेजा कार में आग लग गई. इस घटना में भी कार सवार समय पर बाहर निकल गए जबकि कार जलकर खाक हो गई.