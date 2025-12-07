ETV Bharat / state

मुरैना में स्टंटबाजों की पुलिस ने निकाली हेकड़ी, 50000 का ठोका जुर्माना

गुरुवार को यातायात पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन्हें हिरासत में लेकर कोर्ट में पेश किया था, जहां उन पर 50 हजार रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया है. ये स्टंटबाज मुरैना बाइकर्स के नाम से सोशल मीडिया पर पेज चलाते थे, जिसमें बाइक पर खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाकर पोस्ट करते थे.

मुरैना: हाईवे पर जानलेवा स्टंटबाजी करने वाले 9 बाइक राइडरों को मुरैना यातायात पुलिस ने धर दबोचा है. इस कार्रवाई से स्टंटबाज बाइक राइडर्स में हड़कंप मच गया है. ये राइडर्स मुरैना, जौरा, सवलगढ़ और ग्वालियर के बताए जा रहे हैं. ये युवक खतरनाक स्टंट कर अपने साथ राहगीरों की भी जान जोखिम में डालते थे.

9 स्टंटबाज युवक धराए

यातायात थाना प्रभारी संतोष भदौरिया ने बताया," सोशल मीडिया पर इन युवकों के खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए कई वीडियो वायरल हो रहे हैं. इन वीडियो से पुलिस को स्टंटबाज युवकों की जानकारी मिली थी. जिस पर पुलिस ने योजना बनाकर नेशनल हाईवे पर घेराबंदी कर पकड़ने की कोशिश की. इस दौरान कई युवकों ने पुलिस को चकमा देकर अपनी बाइकों से भागने का प्रयास किया. पुलिस ने दौड़ाकर उन्हें बैरियल चौराहा से गिरफ्तार कर लिया."

रीलबाजी के चक्कर में जान से खिलवाड़

खतरे में डाल रहे थे राहगीरों की जान

संतोष भदौरिया के मुताबिक, "ये बाइक राइडर मुरैना पुलिस परेड ग्राउंड, वीआईपी रोड, जीवाजी गंज और नेशनल हाईवे-44 जैसे प्रमुख सड़कों पर संगठित रूप से खतरनाक स्टंट कर रहे थे. जिससे न केवल उनकी बल्कि आम राहगीरों की भी जान को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था. युवाओं द्वारा किए गए इन खतरनाक स्टंट्स के वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफार्म पर अपलोड किए जा रहे थे, जो अन्य युवाओं को भी इस तरह के खतरनाक करतबों को दोबारा करने के लिए प्रेरित होते है. इस गंभीर स्थिति को देखते हुए पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सख्त वैधानिक कार्रवाई के आदेश दिए थे."

सड़क पर रील बाजी पर लगेगा अंकुश

गिरफ्तार किए गए 9 राइडर्स के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जिला न्यायालय में पेश किया गया. पुलिस ने संबंधित बाइक चालकों पर चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 50 हजार रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूला गया है. इस सख्त कार्रवाई से मुरैना जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ेगी और इस तरह के खतरनाक स्टंट पर अंकुश लगेगा. शहरवासियों ने पुलिस की इस प्रभावशाली कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की है.