मुरैना टायर फैक्ट्री धमाका मामले में जांच के आदेश, टीम ने 2 पेज की रिपोर्ट की तैयार

मुरैना की टायर फैक्ट्री में हुआ था धमाका, मजदूरों को दिल्ली एम्स में चल रहा इलाज, जांच के लिए कलेक्टर ने टीमों का किया गठन.

MORENA TIRE FACTORY EXPLOSION
मुरैना टायर फैक्ट्री धमाका मामले में जांच के आदेश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 8:11 AM IST

3 Min Read
मुरैना: नूराबाद थाना क्षेत्र में संचालित एक टायर फैक्ट्री में 16 अक्टूबर को गैस की पाइप लाइन फटने से धमाका हो गया था. इस हादसे में 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का इलाज दिल्ली एम्स में किया जा रहा है. इस हादसे की जांच के लिए कलेक्टर ने दो टीमें गठित की थी. कलेक्टर के निर्देश पर राजस्व विभाग की दोनों टीमें सोमवार को हादसे की जांच करने फैक्ट्री पहुंची. लेबर इंस्पेक्टर और पॉल्युशन बोर्ड की टीम ने कुछ बिंदुओं पर जांच कर 2 पेज की रिपोर्ट तैयार की है. यह रिपोर्ट 3 दिन के भीतर कलेक्टर को सौंपी जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई होगी.

16 अक्टूबर को फैक्ट्री में हुआ था धमाका

मुरैना के नूराबाद थाना क्षेत्र स्थित औद्योगिक क्षेत्र में एक टायर फैक्ट्री संचालित है. इस फैक्ट्री में पुराने टायरों से तेल और कार्बन निकालने का काम होता है. विगत 16 अक्टूबर की दिन में मजदूर फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे थे, तभी अचानक गैस की पाइप लाइन फटने से तेज धमाका हुआ. इस धमाके की चपेट में आने से 3 मजदूर आग से झुलसकर गंभीर रूप से घायल हुए हैं. घायलों का इलाज दिल्ली एम्स अस्प्ताल में किया जा रहा है.

Morena Collector formed team
टायर फैक्ट्री में जांच करती टीम (ETV Bharat)

जांच के लिए कलेक्टर ने 2 टीमों का किया गठन

जब यह मामला मीडिया में उछला तो मामला कलेक्टर लोकेश जांगिड़ के संज्ञान में आया, उन्होंने तत्काल हादसे की जांच के लिए 2 टीमों का गठन कर 3 दिन में जांच रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. कलेक्टर के निर्देश पर सोमवार की दोपहर लेबर इंस्पेक्टर और पॉल्युशन बोर्ड की टीम मौके पर पहुंची. इस दौरान बानमोर तहसीलदार वंदना यादव, आरआई व मौजा पटवारी भी साथ रहे. लेबर इंस्पेक्टर व पॉल्युशन बोर्ड के अधिकारियों ने फैक्ट्री के अंदर वायु प्रदूषण और एनवायरमेंट से संबंधित कुछ बिंदुओं पर जांच कर 2 पेज की रिपोर्ट तैयार की है.

कलेक्टर बोले-जरूरत पड़ी तो फैक्ट्री करेंगे सील

यह रिपोर्ट अब कलेक्टर को सौंपी जाएगी. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है की, प्रारंभिक जांच में गैस पाइपलाइन में तकनीकी खामी और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की बात सामने आई है. प्रशासन अब फैक्ट्री में सुरक्षा नियमों के पालन को लेकर कड़े कदम उठाने की तैयारी में है. मामले में कलेक्टर लोकेश जांगिड़ का कहना है कि, "हादसे की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है. दोनों टीमें मौके पर जांच करने पहुंची है. जांच रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी किया जाएगा. यदि आवश्यक हुआ तो फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई भी की जाएगी."

