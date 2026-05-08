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नकाबपोश ग्राहकों की नो एंट्री, चोरी से गुस्साए सर्राफा व्यापारियों का फरमान, 'चेहरा दिखाओ' नियम लागू

मुरैना में बुर्के में आई महिला ने दुकान से 20 ग्राम सोना चोरी किया, सर्राफा एसोसिएशन का फैसला, चेहरा दिखाओ तभी मिलेगा प्रवेश.

MORENA JEWELLERY SHOP ENTRY RULES
नकाबपोश ग्राहकों की नो एंट्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 8, 2026 at 2:33 PM IST

4 Min Read
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मुरैना: शहर में राठी ज्वेलर्स से 20 ग्राम सोने के गहने चोरी होने के बाद सर्राफा बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. बुर्का पहनकर आई महिला द्वारा वारदात को अंजाम देने के बाद सर्राफा एसोसिएशन ने सुरक्षा को लेकर सख्त फैसला लिया है. अब बिना चेहरा दिखाए किसी भी ग्राहक को ज्वेलरी दुकानों में एंट्री नहीं मिलेगी. यानी बुर्काधारी महिलाओं को पहले पहचान बतानी होगी, तभी दुकान में प्रवेश मिलेगा.

चोरियों के चलते व्यापारियों ने बढ़ाई निगरानी
चोरी के बाद बाजार में व्यापारी सतर्क हो गए हैं और CCTV निगरानी भी बढ़ा दी गई है. खास बात यह है कि जिस महिला ने चोरी की थी, उसका चेहरा अब सामने आ चुका है और फोटो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. पुलिस महिला की तलाश में जुटी हुई है. बता दें कि, बहुत से लोग बुर्के की आड़ में दुकानों में घुस जाते हैं और वारदातों को अंजाम देकर निकल जाते हैं.

सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात (ETV Bharat)

बिना चेहरा दिखाए नहीं मिलेगा ज्वेलरी शॉप में प्रवेश
मुरैना शहर में राठी ज्वेलर्स पर हुई 20 ग्राम सोने के टॉप्स चोरी की वारदात ने पूरे सर्राफा बाजार की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. बुर्का पहनकर आई महिला द्वारा दुकान से गहने पार करने के बाद अब व्यापारियों ने ऐसा फैसला लिया है, जिसने पूरे शहर में चर्चा छेड़ दी है. सर्राफा एसोसिएशन कमेटी ने तय किया है कि अब किसी भी ग्राहक को बिना चेहरा दिखाए ज्वेलरी दुकानों में प्रवेश नहीं मिलेगा. यानी बुर्का, मास्क या गमछे से चेहरा ढककर आने वालों को पहले पहचान बतानी होगी.

JEWELLERY SHOP ENTRY SHOWING FACE
सर्राफा एसोसिएशन का फैसला (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद हुई बुर्के वाली महिला
घटना मंगलवार शाम सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की पंचायती धर्मशाला स्थित राठी ज्वेलर्स पर हुई. दुकान संचालक सुनील राठी के अनुसार महिला पहले टॉप्स बेचने के बहाने दुकान पर आई थी. कुछ देर बाद वह दोबारा लौटी और चांदी के सिक्के व कड़े देखने लगी. इसी दौरान उसने बड़ी चालाकी से पाउच में रखे सोने के टॉप्स के तीन सेट चोरी कर लिए और वहां से निकल गई. वारदात के बाद जब स्टॉक चेक किया गया तो चोरी का पता चला. महिला की पूरी करतूत दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. वीडियो जारी होते ही पूरे सर्राफा बाजार में हड़कंप मच गया.

इसके बाद सर्राफा एसोसिएशन की आपात बैठक बुलाई गई, जिसमें सुरक्षा को लेकर सख्त नियम लागू करने का निर्णय लिया गया. अध्यक्ष अनिल सिंघल ने कहा कि, ''अब हर ग्राहक की स्पष्ट पहचान दर्ज की जाएगी.'' व्यापारियों ने पंचायती धर्मशाला क्षेत्र में पुलिस चौकी खोलने की मांग भी उठाई है, ताकि बाजार में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके.

आरोपी महिला की तलाश में जुटी पुलिस
राठी ज्वेलर्स में चोरी की घटना के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें बुर्काधारी महिला सब्जी मंडी के पास एक गली में चेहरा खोलते हुए दिखाई दी. इसी फुटेज से महिला का चेहरा साफ सामने आ गया. अब उसका फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहा है. कोतवाली पुलिस वायरल फुटेज के आधार पर महिला की पहचान कर तलाश में जुटी हुई है. वहीं चर्चा यह भी है कि वीडियो में बुर्का पहने नजर आ रही महिला मुस्लिम नहीं बताई जा रही है.

सीएसपी दीपाली चंदौरिया ने बताया कि, ''राठी ज्वेलर्स में चोरी की घटना को लेकर आवेदन मिला है, जिसकी जांच जारी है. पुलिस को महिला चोर का सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, जिसके आधार पर उसकी तलाश की जा रही है. पुलिस जल्द ही महिला आरोपी को पकड़कर पूरे मामले का खुलासा करेगी.''

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